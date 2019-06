Il Racconto del Reale torna su Sky Atlantic con The Inventor la truffa della Silicon

Torna su Sky Atlantic «Il Racconto del reale». Prima puntata nella Silicon Valley : Torna su Sky “Il racconto del reale”, il ciclo che racconta l’attualità attraverso un linguaggio contemporaneo: nessun attore né storie di fantasia, ma una narrazione senza tesi predefinite della realtà, direttamente dalle viva voce dei protagonisti. Nuove storie per capire il nostro presente, che comprendono produzioni originali italiane, realizzate in collaborazione con Sky, e i doc...

I concerti di Renato Zero raggiungono Londra? Il Racconto dell’artista tra arte e Brexit : I concerti di Renato Zero raggiungono Londra? Sembra questa la novità che riguarda il tour dedicato al prossimo album di inediti che sarà rilasciato a partire dai primi giorni di ottobre e dal quale ha già estratto Mai più da soli. Nell'intervista concessa a London One Radio, Renato Zero ha parlato del suo rapporto con Londra e del rammarico che ha provato dopo l'uscita dalla Brexit, sottolineando quale importante ruolo ricoprisse ...

Noemi è tornata a casa. Il Racconto del suo primo giorno tra bambole e sorrisi : Noemi è finalmente tornata a casa. Dopo quarantotto giorni passati all’ospedale Santobono, la bambina di quattro anni ferita il 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, è ritornata nella sua stanzetta. “Non so se sono più stanca o più felice, finalmente siamo a casa con Noemi, mia figlia è rinata”, sostiene un’emozionata Tania Esposito, la mamma della piccola. Ne ricostruisce la prima ...

VASCO ROSSI - CONCERTO SAN SIRO 2019/ Scaletta - foto : Racconto per immagini del rocker : VASCO ROSSI, CONCERTO San SIRO 2019: Scaletta, info e biglietti dell'11 e 12 giugno a Milano. Tutto quello che c'è da sapere

Ligabue torna in tour negli stadi : “Così ho sconfitto cattive compagnie e fantasmi”. Il Racconto delle prove generali in Emilia e la scaletta in anteprima : Luciano Ligabue ha aperto le porte della Fiera di Reggio Emilia, vicino alla sua Correggio, per una serata speciale, dedicata alla prova generale del suo prossimo tour negli stadi, al via il 14 giugno da Bari. Nessun pubblico pagante, nessun fan. Presenti, oltre alla stampa, i familiari e gli amici più stretti. Due ore e un quarto di spettacolo tiratissimo con oltre trenta brani in scaletta, se si contano anche i due medley: il primo chitarra e ...

Amherst capitale del mondo. Il Racconto in bianco e nero di una città impaurita : Amherst è una città di 38 mila abitanti nel New England, nello stato del Massachusetts. Qui è nato Aaron Schuman, fotografo, scrittore, curatore con un curriculum di tutto rispetto per i suoi quarantadue anni. La località è nota soprattutto per essere la città di Emily Dickinson. Oggi Schuman vive a

Fotografi senza fissa dimora - il Racconto della vita che riparte : 13 STORIE DALLA STRADA, Fotografi senza fissa dimora 13 STORIE DALLA STRADA, Fotografi senza fissa dimora 13 STORIE DALLA STRADA, Fotografi senza fissa dimora 13 STORIE DALLA STRADA, Fotografi senza fissa dimora 13 STORIE DALLA STRADA, Fotografi senza fissa dimora 13 STORIE DALLA STRADA, Fotografi senza fissa dimora 13 STORIE DALLA STRADA, Fotografi senza fissa dimora 13 STORIE DALLA STRADA, Fotografi senza fissa dimora 13 STORIE DALLA STRADA, ...

Nadeshiko - I Fiori del Giappone - il Racconto di Federico Buffa su Sky Sport : Da venerdì 7 giugno, in concomitanza con l’esordio del Mondiale di calcio femminile interamente trasmesso da Sky, Federico Buffa torna su Sky Sport con un racconto dedicato, per la prima volta, ad una storia al femminile: #SkyBuffaRacconta Donne Mondiali – Nadeshiko, i Fiori del Giappone. Si legge nel Genji, primo romanzo della letteratura mondiale, scritto da una donna, la Giapponese Murasaki Shikibu: «I Fiori di ...

"Così Racconto l'epopea dei Florio - imprenditori del Sud cresciuti dal nulla" - : Matteo Sacchi La scrittrice, in vetta alla classifica, spiega la genesi della sua saga palermitana In queste settimana un libro è arrivato, a sorpresa, ai piani alti delle classifiche di vendita. Lo ha scritto Stefania Auci, trapanese d'origine e palermitana d'adozione, e si intitola I leoni di Sicilia (Nord, pagg. 438, euro 18). Sottotitolo del volume? La saga dei Florio, e in effetti il romanzo racconta la prima parte dell'ascesa ...

The Voice 2019 : il vincitore è Carmen Pierri. Il Racconto della finale : The Voice of Italy 2019, la finale: vince Carmen Pierri, trionfo del Team Gigi D’Alessio La vincitrice di The Voice of Italy 2019 è Carmen Pierri. La cantante ha vinto la concorrenza degli altri tre finalisti, Diablo (Team Morgan), Miriam Ayaba (Team Elettra Lamborghini) e Brenda Carolina Lawrence (Team Gué Pequeno). Con la vittoria in tasca si aggiudica un […] L'articolo The Voice 2019: il vincitore è Carmen Pierri. Il racconto ...

“Paolo - devi smettere”. Brosio e il Racconto della Madonna durante l’orgia. “La visione - poi ho cacciato tutti via e ho recitato 3 Ave Maria” : della curiosa conversione di Paolo Brosio ne avevamo parlato già parecchio tempo fa. Ora però il giornalista torna a parlare di nuovo di quell’episodio scabroso del suo passato. Da qualche anno c’è una luce più grande a illuminarlo: quella della fede. Dopo tanto tempo passato a fare domande, come ogni giornalista che si rispetti-, Brosio ha finalmente iniziato a rispondere: il personaggio ha di recente rilasciato un’intervista pubblicata oggi su ...

“Gagarin - primo nello spazio” : un Racconto della vita personale e professionale del cosmonauta : Più di 200 persone hanno assistito alla proiezione di Gagarin – primo nello spazio: il film, parte della rassegna #SpazioCinema è stato proiettato venerdì scorso presso la sede dell’Asi e racconta la vita personale e professionale di Jurij Gagarin il primo uomo ad essere andato nello spazio, il 12 aprile 1961. La pellicola dell’esordiente Pavel Parkhomenko rivela i preparativi e le durissime esercitazioni che hanno portato Gagarin nello spazio, ...

Il finale di Chernobyl rivela il peso delle bugie in un raccapricciante Racconto fin troppo reale : Cosa abbiamo fatto? Forse questa è la frase che riecheggerà nelle nostre menti dopo il finale di Chernobyl, la serie rivelazione di quest'ultimo scorcio di stagione televisiva. Negli Usa il percorso a ritroso dello show si è concluso proprio ieri sera mentre in Italia prenderà il via il 10 giugno prossimo cambiando i volti degli spettatori e riaprendo una ferita che da sempre è stata quasi nascosta in difesa dell'operato dell'uomo che non è ...

Amici - Giordana Angi e il dramma dell'anoressia : il Racconto della madre - gli anni più duri : Giordana Angi è stata una delle allieve più in luce dell'edizione di quest'anno del programma Amici di Maria De Filippi, mattatore del sabato sera su Canale 5. La cantante si è distinta per il suo temperamento forte e fragile allo stesso tempo. Se all'inizio è sembrata caparbia e convinta con il pas