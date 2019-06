Giallo a San Cipirello | ipotesi omicidio o malore per un uomo trovato morto

direttasicilia

(Di domenica 16 giugno 2019)? Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di Nunzio Agnello, il quarantunenne con disturbi psichiatriciieri mattina dal fratello Giuseppe sul marciapiede davanti al portone del civico 62 di via Quattro Novembre, a San, in provincia di Palermo. Il corpo era nascosto alla vista dei passanti da un muretto. Il sostituto procuratore di turno ha disposto l’esame per capire se le ferite al volto siano dovute alla caduta o a un’aggressione e soprattutto per capire l’orario della morte. Da una prima ricognizione non ci sono segni di accoltellamento o ferite da arma da fuoco. I carabinieri della compagnia di Monreale sono propensi a escludere che si tratti di, ma dal racconto dei familiari le ultime ore di vita dell’si tingono di. Agnello abitava in via Pertini insieme alla madre e a due fratelli, ma la famiglia era ...

