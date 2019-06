Gazzetta | La Juve sfida il Napoli per James Rodriguez

Juventus - per La Gazzetta dello Sport Icardi potrebbe accettare solo i bianconeri : Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Maurizio Sarri dovrebbe essere il prossimo tecnico bianconero. Sembrano risolte le questioni burocratiche fra il tecnico toscano ed il Chelsea, quest'ultimo dovrebbe ufficializzare a breve il nuovo manager, che dovrebbe essere Lampard, solo dopo potrebbe esserci l'annuncio di Sarri alla Juventus. A tenere banco sono però le questioni di mercato, con i bianconeri che vogliono regalare una rosa ...

Juventus - La Gazzetta dello Sport : 'Pogba verrebbe a piedi' : In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero (con l'ufficializzazione che potrebbe avvenire in questa settimana), la dirigenza bianconera continuerà a lavorare sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe lavorando all'arrivo di top player per tutti i settori: in difesa è in dirittura il centrale turco Demiral del Sassuolo, ma è probabile l'acquisto ...

Gazzetta : Rugani prolunga il contratto e aspetta Sarri alla Juve : La Gazzetta dello Sport legge segnali sempre più incoraggianti per la chiusura dell’affare Sarri alla Juve. Ieri c’è stato l’atteso incontro a Milano tra Ramadani, Pellegrini e Paratici, e la Juve sembra sempre più rilassata. E se i tifosi della Juve si dividono sull’arrivo di Sarri, è verosimile che Daniele Rugani guidi la pattuglia degli entusiasti. L’amore tra lui e Sarri non è mai tramontato e se il tecnico toscano ...

Gazzetta : oggi l’addio tra Sarri e il Chelsea e domani sarà ufficiale alla Juve : Sulla Gazzetta i due step che ancora separano Sarri dalla Juventus. Fino ad oggi, scrivono Filippo Conticello e Fabiana Della Valle, il club di Agnelli hanno lavorato in sordina per mettere insieme i pezzi del puzzle affinché si incastrassero tutti più o meno nello stesso tempo. Venerdì Sarri ha esposto alla zarina del Chelsea Marina Granovskaia la sua volontà di lasciare i Blues, oggi si aspetta un comunicato ufficiale del club di Abramovich ...

Gazzetta : Sarri-Juventus c’è attesa per il vertice : La Gazzetta dello Sport smentisce le voci che ieri sera avevano dato Sarri all’hotel Palazzo Parigi ed imminente un suo incontro con Paratici. Quello che non smentisce però è l’intesa tra il tecnico toscano e la Juve. Ottenuto il via libera dal Chelsea è solo questione di ore per chiudere definitivamente l’affare. Paratici è attualmente ancora a Capri, ma “non si può escludere che già da oggi possa fare una puntatina ...

Gazzetta : oggi il Chelsea può liberare Sarri per la Juventus : La situazione di Sarri al Chelsea è cambiata dopo la vittoria dell’Europa League, come scrive la Gazzetta dello Sport La logica dice che il tecnico italiano dovrebbe essere confermato, soprattutto nel caso in cui dovesse scattare la squalifica per due finestre di mercato Non solo per la vittoria dunque, ma anche per le difficoltà in cui la squadra londinese si verrebbe a trovare con il mercato bloccato, chi meglio di Sarri potrebbe ...

“Gazzetta dello Sport” - Milinkovic Savic alla Juventus : folle offerta di Paratici - ora ci siamo! : Milinkovic Savic Juventus- Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Milinkovic Savic, centrocampista serbo attualmente in forza alla Lazio. Paratici avrebbe messo sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di euro. Un’offerta che potrebbe far vacillare Lotito e che potrebbe aprire […] More

Gazzetta : perché Sarri conviene alla Juve - poco mercato e nessuna penale : “Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino sanno bene che la Juve farà la sua scelta a costo zero: cioè non pagherà buonuscite” è la novità lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport sul tema nuovo allenatore della Juve. Per stabilire il successore di Allegri dunque sarà fondamentale la reazione di Chelsea e Tottenham verso Sarri e Pochettino. Il tecnico toscano sempre primo in classifica per la rosea proprio perché Abramovich ha già ...

La Gazzetta sui vantaggi della Juve nell’operazione Sarri : poche spese sul mercato e nessuna penale : “Maurizio Sarri e Mauricio pochettino sanno bene che la Juve farà la sua scelta a costo zero: cioè non pagherà buonuscite” è la novità lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport sul tema nuovo allenatore della Juve. Per stabilire il successore di Allegri dunque sarà fondamentale la reazione di Chelsea e Tottenham verso Sarri e pochettino. Il tecnico toscano sempre primo in classifica per la rosea proprio perché Abramovich ha già ...

Gazzetta : “Il sì di Sarri alla Juve non è in discussione. Incontro a Londra con Paratici” : Faccia a faccia segretissimo La Gazzetta continua a considerare Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Davanti a Pochettino. Scrive la Gazza che “la missione londinese ha avvicinato la Juventus alla meta. Il segretissimo faccia a faccia di Maurizio Sarri con il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, ha permesso di mettere in chiaro tanti aspetti importanti in vista di un sempre piu` possibile accordo per la ...

Juve-Sarri - Gazzetta annuncia : “Contatto domenica sera : ecco come stanno le cose” : Juve-Sarri, ‘La Gazzetta dello Sport’ annuncia importanti sviluppi sulla trattativa Juve-Sarri, un matrimonio che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Eppure sembra stia accadendo davvero, con l’ allenatore ex Napoli che potrebbe sedersi sulla panchina di quel club a lungo sfidato e visto più come ‘nemico’ che avversario. La stessa tifoseria juventina è soaccato sull’ eventuale approdo del tecnico ...

Gazzetta : Juventus - telefonata tra Agnelli e Sarri : La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: è Maurizio Sarri il candidato numero uno alla panchina della Juventus. Nel giorno della morte di Niki Lauda, il quotidiano sportivo apre comunque col calciomercato e apre con la notizia della telefonata di Andrea Agnelli e Maurizio Sarri. Domenica sera. “L’ultima indiscrezione di mercato – scrive la Gazza – parla di un contatto tra Andrea Agnelli e Sarri relativo a domenica sera”. E ...

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...

Gazzetta : Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico - quasi estetico : La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il dilemma del successore di Massimiliano Allegri alla Juventus, la scelta del nuovo allenatore costerà alla società più dell’esonero di Max. Una decisione difficile perché i bianconeri non solo devono mantenere gli standard di questa stagione, ma devono puntare all’obiettivo Champions ancora una volta sfumato. Inzaghi sarebbe la prima scelta, anche per le amicizie che lo legano a ...