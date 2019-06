CorSport | La Juve si inserisce nell’affare James Rodriguez

CorSport : Napoli in vantaggio sul Juve e Milan per Manolas : Napoli nettamente in vantaggio su tutta la concorrenza per Manolas. Il club azzurro si è mosso in anticipo rispetto a tutti ed ha già chiuso l’accordo con il difensore greco. Secondo il Corriere dello Sport resta solo da definire con la Roma per la cessione. I giallorossi hanno la necessita di creare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e Manolas potrebbe risolvere il problema. Pallotta vuole tutti i 36 milioni della clausola, De ...

Il CorSport : anche Reina potrebbe andare alla Juventus : anche Pepe Reina potrebbe finire alla Juventus. Il portiere che l’altro giorno ha difeso la scelta di Maurizio Sarri di andare alla Juventus, potrebbe seguirlo. Così scrive, o allude – fate voi – il Corriere dello Sport. Se Perin decidesse di lasciare per andare a giocare, Sarri spenderebbe due parole su Reina. Almeno due... Così termina il suo articolo Alfredo Pedullà che si sofferma anche su Gonzalo Higuain che potrebbe ...

CorSport : Offerta per Hysaj dall’Atletico Madrid. Ma rientra anche nella lista di Sarri alla Juve : Hysaj ha annunciato la sua volontà di lasciare il Napoli, in cerca di nuove esperienze e di vittorie. Per lui, scrive il Corriere dello Sport, c’è stata l’Offerta dell’Atletico Madrid, che lo ritiene idoneo al progetto che il manager bresciano Andrea Berta ha sviluppato da ormai cinque anni. Ma il futuro del terzino del Napoli potrebbe anche essere alla Juventus se Maurizio Sarri sarà scelto per la panchina bianconera. Il CorSport dice che è ...

CorSport : Higuain alla Juve se ci sarà Sarri in panchina : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla Juve del futuro e lo fa considerando quasi scontato Maurizio Sarri come prossimo allenatore. La rivoluzione maggiore potrebbe esserci in attacco, dove solo CR7 è confermato. C’è la questione Higuain da risolvere. Il calciatore argentino non sarà riscattato dal Chelsea e potrebbe tornare a Torino complice Sarri allenatore. L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei campioni d’Italia potrebbe ...

Il CorSport non ha dubbi su Sarri alla Juve e immagina come giocherà : Con Sarri in pole position per la panchina Juventina, il Corriere dello Sport azzarda un’ipotesi su come giocherebbe la squadra di Agnelli se ci fosse proprio Maurizio a dirigerla. L’avvento dell’ex tecnico del Napoli rappresenterebbe una svolta importante nel gioco della Juve, soprattutto dal punto di vista estetico: in fondo alla squadra è sempre stata contestata l’assenza di bel gioco. La rosa bianconera è ...

Il sondaggio del CorSport assegna a Sarri Europa League e Juve : Maurizio Sarri vince la panchina della Juventus anche nel sondaggio lanciato dal Corriere dello Sport a ex allenatori e dirigenti sportivi ieri all’evento della Figc e Special Team Legends Onlus. Ancora una volta è il suo il nome più vicino alla società bianconera, anche se non è mai stato fatto il suo nome dai dirigenti, le voci sul suo arrivo a Torino sono sempre più insistenti. È soprattutto il gioco divertente del tecnico toscano ad ...

Il CorSport : “Juventus - Sarri favorito. Contatti ben avviati” : Il Corriere dello Sport non ha dubbi: è Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Lo scrive Alfredo Pedullà giornalista molto informato sull’ex tecnico del Napoli. Che scrive: “Sarri non ha firmato, non potrebbe. Ha due anni di contratto e profondo rispetto per quanto sta facendo dalle parti di Cobham. Gli sono arrivati messaggi dalla Roma (che non molla Gasperini) e dal Milan (aggrappato alla Champions). Gli e` arrivato ...