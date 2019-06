Calcio femminile | Mondiali 2019 | USA-Cile 3-0 Lloyd porta le statunitensi agli ottavi

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Svezia-Thailandia 5-1. Gara decisa già nella prima frazione : nella prima Gara della seconda giornata del Girone F dei Mondiali di Calcio femminile la Svezia domina per 5-1 contro la Thailandia grazie alle reti nel primo tempo di Sembrant, Asllani e Rolfo, e nella ripresa di Hurtig e, su rigore, di Rubensson (nel recupero gol della bandiera di Sungngoen), e così sale, momentaneamente in maniera solitaria, in vetta al raggruppamento con sei punti, mentre le asiatiche restano sul fondo della graduatoria a ...

Il Calcio femminile tra dilettantismo e salary gap : Quanto guadagnano le calciatrici? Che differenze ci sono in termini salariali, e anche dal punto di vista contrattuale, rispetto ai loro colleghi maschi? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Cesare Di Cintio di DCF Sport Legal, uno studio legale specializzato in consulenza ed assistenza giuridico – sportiva a favore di atleti, dirigenti, società e federazioni sportive. Avvocato […] L'articolo Il calcio femminile tra dilettantismo e salary ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Svezia ed USA prenotano il passaggio agli ottavi nelle gare odierne del Gruppo F : Scende in campo il Gruppo F ai Mondiali di Calcio femminile in corso in Francia: nelle due gare odierne si completerà la seconda giornata della rassega e molto probabilmente verranno emessi i primi verdetti aritmetici del raggruppamento, soprattutto in caso di vittorie, sulla carta molto probabili, di Svezia prima ed USA poi. Svezia-THAILANDIA (ore 15.00, diretta tv su Sky Sport Mondiali e diretta streaming su Sky Go) Le scandinave, dopo la ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (domenica 16 giugno). Come vederle in tv e streaming : Due le gare odierne in programma per quanto concerne i Mondiali di Calcio femminile, che vedranno i primi verdetti nel Girone F, l’ultimo a completare la seconda tornata di gare. Nella prima sfida, alle ore 15.00, la Svezia, vittoriosa per 2-0 sul Cile all’esordio, non dovrebbe avere problemi di sorta a battere la Thailandia, cenerentola del raggruppamento. Nella seconda sfida di giornata invece, alle ore 18.00, si incontreranno USA ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Italia-Brasile per il primo posto! : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

No - il dibattito no. Se il Calcio femminile entra nella Casa internazionale delle donne : Se oggi siamo qui a scrivere di mondiali femminili e a festeggiare i 5 gol dell'Italia contro la Giamaica è perché mai prima d'ora il calcio italiano è sembrato così tanto un affare per donne. Ci piacerebbe immaginare quelli che da sempre seguono le vicissitudini dell'altra metà del pallone vivere i

Italia-Brasile - Mondiali Calcio femminile : la partita in Tv su Rai2 martedì 18 giugno : Italia-Brasile, è l’affascinante sfida che martedì prossimo a Valenciennes chiuderà la fase a gironi delle Azzurre ai Mondiali di calcio femminile Francia 2019. In casa Italia il morale è chiaramente alle stelle dopo l’emozionante vittoria arrivata in pieno recupero al debutto contro la temibile Australia, che partiva da favorita della vigilia, e il travolgente 5-0 alla Giamaica cinque giorni dopo. Risultati con i quali la nazionale di Milena ...

Lettera aperta di una giovane donna - amante del Calcio - sulla vittoria della nazionale femminile : Il calcio è uno sport paritario. Ne sono sempre stata convinta. Nata nel 1991, in un mondo diverso da quello in cui era stata tirata su mia madre, sono cresciuta con la passione per il calcio, guardando con ammirazione ai suoi grandi miti. Uno fra tutti, Pelè. Lui, più degli altri, per me incarnava l’essenza stessa del calcio: la possibilità. Pelè rappresentava il riscatto, la speranza, l’idea di ...

Mondiali Calcio femminile – C’è l’Italia in campo contro la Giamaica - il parroco rinvia la processione : Il parroco di Castelguidone ha deciso di rinviare la processione in onore di San Vito perché concomitante con la partita dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile Le ragazze della Nazionale Italiana di calcio femminile stanno facendo sognare un Paese intero, ottenendo consensi e applausi per le due vittorie ottenute ai Mondiali in Francia. AFP/LaPresse Prima il successo in rimonta sull’Australia, poi la manita rifilata alla ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia vince il girone se…Tutte le possibili combinazioni : Martedì 18 giugno alle ore 21.00 la Nazionale italiana di Milena Bertolini scenderà in campo contro il Brasile nel terzo incontro valido per il gruppo C dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. A Valenciennes (Francia) le azzurre completeranno il loro percorso della fase a gironi, che già le vede agli ottavi di finale, frutto dei due successi contro l’Australia (2-1) e la Giamaica (5-0). Riscontri che vedono le nostre portacolori in vetta al ...

Calcio femminile - Tabellone Mondiali 2019 : Italia - l’importanza di vincere il girone per evitare Germania - Francia e Norvegia : C’è entusiasmo e grande eccitazione dopo il secondo successo della Nazionale Italiana di Calcio femminile. La azzurre, vittoriose a Reims (Francia) nell’incontro del gruppo C dei Mondiali 2019, hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale, con un turno d’anticipo. Le nostre portacolori sono infatti in vetta al raggruppamento, con due centri (6 punti), avendo realizzato 7 reti e subito solo una marcatura. Pertanto il ...

Calcio femminile - Gravina : “Servono norme per un nuovo status lavorativo” : “L’apprezzamento e il consenso trasversali che le ‘Ragazze Mondiali’ si sono sapute meritare andrebbe adesso accompagnato da un progetto che individui l’equilibrio tra un nuovo status lavorativo che tutto il movimento femminile giustamente rivendica e le note criticità economiche che stanno già condizionando negativamente il sistema professionistico di base“. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina dopo aver ...

L’Italia fa innamorare : dati di ascolto esorbitanti per i Mondiali Calcio femminile. 2 - 9 milioni e 23% di share per la vittoria con la Giamaica : Boom di ascolti per la Nazionale Italiana di calcio femminile che continua a regalare grandi soddisfazioni ai Mondiali 2019 in corso di svolgimento in Francia. Ieri le azzurre sono scese in campo a Reims e hanno travolto la Giamaica con un roboante 5-0 dopo aver sconfitto l’Australia all’esordio con una rimonta pirotecnica, la partita era in programma alle ore 18.00 di venerdì 14 giugno (quindi in fascia oraria ben diversa rispetto a ...

Italia-Brasile - Mondiali Calcio femminile 2019 : programma orari e tv. Il match sarà su Rai Uno : Martedì 18 giugno l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del CT Milena Bertolini se la dovranno vedere contro la compagine sudamericana che ha avuto la meglio sulle caraibiche ma che poi ha perso 3-2 contro le Matildas. Marta e compagne ...