Bimbi e mal d' auto | 7 consigli per evitarlo

Bimbi maltrattati alla scuola materna : maestra sospesa : Emanuela Carucci Il fatto in provincia a Gallipoli. Le indagini dei carabinieri partite dopo la denuncia dei genitori di un bimbo di tre anni. La donna inchiodata dalle telecamere di sorveglianza Ha 61 anni l'insegnante di una scuola per l'infanzia di Gallipoli (in provincia di Lecce) sospesa per sei mesi dal servizio e da ogni altra attività professionale in istituti pubblici e privati al termine di una indagine svolta dai ...

Estate - Bimbi con il mal d’auto? Ecco come prevenire il disturbo : Estate è sinonimo di vacanze e di viaggi, ad esempio in auto: può accadere che i più piccoli possano avvertire nausea, sudorazione fredda, pallore, tutti sintomi della cinetosi. A causare il disturbo è l’ipersensibilità del centro dell’equilibrio, situato all’interno dell’orecchio: la ripetuta sollecitazione comporta un malessere in forma di mal d’auto, mal di mare, mal d’aereo, mal di treno, generalmente ...

Vaccini sicuri anche attenuati per i Bimbi con malattie reumatiche : Nessun rischio di infezioni né di recrudescenza della malattia nei bambini con patologie reumatiche che hanno ricevuto un vaccino attenuato di richiamo, anche se i piccoli sono in terapia immunosoppressiva. La notizia arriva da uno studio presentato al Congresso europeo di reumatologia (Eular 2019), organizzato a Madrid insieme con la Società pediatrica europea di reumatologia. Si stima che ci siano oltre 75.000 bambini con malattie reumatiche ...

Brescia : maltrattamenti a Bimbi dell'asilo - arrestate tre maestre : Brescia - Tre maestre di un asilo nido a Rodengo Saiano sono finite in manette per maltrattamenti sui bambini. La Procura di Brescia aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma i gip ha disposto l’obbligo di firma. Ad avviare le indagini, la denuncia di uno dei genitori, che aveva notato un cambiamento di umore nel figlio, oltre che la testimonianza di un ex dipendente della scuola, che aveva già denunciato il comportamento non proprio corretto ...

Ambiente : nell’area ex Ilva 600 Bimbi nati con malformazioni : Sono stati 600 i bambini nati con malformazioni congenite su un totale di 25.853 nati da donne residenti nei Comuni di Taranto e Statte, area del sito petrolchimico dell’Ex Ilva, nell’arco di 14 anni, dal 2002 al 2015. I dati emergono dal quinto Rapporto ‘Sentieri‘, promosso e finanziato dal ministero della Salute, dal quale risulta un aumento del 9% in più rispetto ai risultati attesi sulla base del tasso regionale. In ...

Ilva di Taranto - i dati sull’inquinamento : “Mortalità in eccesso e sempre più Bimbi malformati” : I dati dello studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento promosso e finanziato dallo stesso Ministero della Salute. "La mortalità generale e quella relativa ai grandi gruppi è, in entrambi i generi, in eccesso" spiga lo studio evidenziando anche un eccesso del 9% rispetto alla media regionale dei nati con malformazione.Continua a leggere

L’imprenditore che si trasforma in Batman e regala a Bimbi malati un giro in Lamborghini : L'iniziativa benefica denominata The italian Batman è opera di Massimo Benetta, 50enne imprenditore trevigiano che con la sua Lamborghini Murciélago nera e un vestito da Batman ha decios di donare un sorriso ai bimbi in difficoltà, "Dimenticatevi di Batman dei grandi schermi. L’armatura non è sinonimo di forza ma diventa un pretesto per stupire e far sorridere"

A 'Gemelli Art' per Bimbi malati sala acquario e sottomarino : Roma, 3 giu. (AdnKronos Salute) - "Ai bambini abbiamo dedicato una sala di terapia trasformandola in un grande acquario nel quale l’acceleratore è stato trasformato in un sottomarino. I bambini sono invitati a diventare i capitani di questo sottomarino, sconfiggendo così la paura di restare soli". A

Taranto - slittano i dati sui Bimbi nati con malformazioni. Perché? La ministra Grillo li pubblichi : Il governo ha paura di quei 600 bambini nati malformati a Taranto. Ha paura delle loro famiglie. Ha paura che queste persone prendano coscienza e divengano una forza nonviolenta dirompente. Lo sa bene la ministra Grillo, lo sa bene il ministro Costa, lo sa bene anche il ministro Di Maio. Lo sanno così bene che la presentazione pubblica di quei dati è slittata dal 21 maggio al 4 luglio. Quei 600 poveri bambini sono all’interno ...

Ilva - la denuncia dei Verdi : "Seicento Bimbi nati con malformazioni - ma il governo tace" : Il coordinatore nazionale del partito, Angelo Bonelli, accusa: "Perché questi numeri non sono stati resi pubblici? Forse perché a maggio c'erano le elezioni?"

Inquinamento Taranto - Bonelli : "Il governo nasconde la notizia di 600 Bimbi nati malformati dal 2003 al 2015" : Il coordinatore dei Verdi: "I dati dell'indagine epidemiologica Sentieri dell'Istituto superiore di Sanità conosciuti dal 2018 ma il governo non li ha comunicati perché c'erano le elezioni"

Centinaia di Bimbi malati ospitati da famiglie italiane : cos'è il progetto "Operazione Cuore" : Nato nel 1985 consiste nell'assistere e curare in Italia i bambini provenienti dallo Zimbabwe. La Caritas: "In questi anni...

Pericolo soffocamento per i Bimbi! Migros ritira animali di peluche Micasa : Una lavorazione insufficiente delle cuciture potrebbe portare a strappi improvvisi dei peluche con conseguente fuoriuscita di parti dell'imbottitura che se ingerite possono provocare il soffocamento dei bambini. Per questo la Migros, una delle aziende più grandi della Svizzera e la seconda maggiore catena di grande distribuzione del Paese elvetico, ha deciso il ritiro immediato dal mercato di una serie di animali di peluche venduti a marchio ...

Rimini - epidemia morbillo : scattano le multe per i Bimbi malati non vaccinati : Arriva il pugno dell'azienda sanitaria locale dopo l'epidemia di morbillo che ha colpito decine di bambini nel Riminese. La sanzione è di 166,66 euro più le spese di notifica, per un ammontare totale di circa 181 euro. "Alle famiglie avevamo offerto di vaccinarsi ma di fronte a rifiuto, al termine dei 60 giorni previsti dalla legge, abbiamo proceduto" spiegano dall'Ausl.Continua a leggere