Sampdoria | ufficiale | Giampaolo non è più l’allenatore

(Di sabato 15 giugno 2019) Serviva semplicemente l’annuncioad una notizia che si sapeva già da tempo: Marconon è più l’allenatore della. L’ormai ex tecnico dei blucerchiati è promesso sposo al Milan. Ecco il comunicato della società genoana sul proprio sito. “Il presidente Massimo Ferrero e Marcocomunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del contratto che legavaall’U.C.fino al ‪30 giugno 2020‬. «Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi – sottolinea il presidente -. Siamo cresciuti insieme, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e ora gli auguriamo buona sorte per il proseguimento della sua carriera.è cresciuto con noi ed è stato un passaggio importante per lo sviluppo del progetto tecnico del nostro club». «Ringrazio il presidente Ferrero e tutta ...

