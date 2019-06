Salute | contro il melanoma “l’abbronzatura dovrebbe passare di moda”

Salute - il Codacons : “Denunciamo i Ministri per il ricorso contro il tar sui danni da cellulari” : Per il Governo italiano non esistono effetti dannosi dei cellulari sulla Salute umana. Lo affermano i Ministeri della Salute, dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e della Pubblica istruzione nel ricorso d’appello presentato al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio che, lo scorso gennaio, ha imposto ai dicasteri una campagna informativa sui rischi per la Salute e il corretto utilizzo dei cellulari e dei cordless. Lo ...

Con watchOS 6 l’Apple Watch diventa un centro di controllo completo per la Salute : Gli annunci di Apple alla conferenza mondiale degli sviluppatori sono stati talmente tanti che in un primo momento alcuni dettagli sono passati in secondo piano. Ieri abbiamo approfondito le novità sulla gestione della batteria degli iPhone, oggi ci occupiamo di WatchOS 6, la nuova versione del sistema operativo per gli Apple Watch, che trasformerà lo smartWatch in un centro di controllo completo per la salute. Più che i memo vocali e ...

Salute - l’appello di Fiorello ai giovani : “Date retta a zio Fiore - controllatevi e fate prevenzione” : In occasione della manifestazione “Tennis and Friends“, che unisce sport, celebrità e controlli medici gratuiti, organizzata in occasione degli Internazionali di tennis in corso a Roma il mattatore siciliano lancia un appello. Rosario Fiorello, “ambassador” dell’iniziativa, richiestissimo da pubblico e telecamere, raccoglie l’appello per convincere tutti a sottoporsi a screening e check-up come quelli ...

Ricche di antiossidanti e magnesio - utili contro colesterolo e glicemia : tutti gli effetti benefici delle mandorle sulla Salute : È ben noto che le mandorle siano utili alla salute e questo è evidente a partire dai loro nutrienti fino alle proprietà benefiche che possiedono. “Una porzione di 28 grammi di mandorle offre 6g di proteine, 4g di fibre, 9g di grassi monoinsaturi sani, il 50% del valore giornaliero di vitamina E e il 20% del valore giornaliero di magnesio, per citarne alcuni. Grammo per grammo, sono la frutta secca più ricca di fibre, calcio, vitamina E, ...

Nuova Zelanda - un «bilancio del benessere» contro la povertà infantile e per la Salute mentale : La Nuova Zelanda ha deciso: da ora in poi la sua priorità, la chiave per misurare il successo della nazione, sarà il benessere della popolazione. Per questo elaborerà un bilancio apposito, non solo per misurare il tasso nazionale di benessere, ma anche e soprattutto perché i ministeri possano studiare politiche apposite per migliorare la situazione dei cittadini. La povertà infantile, la violenza domestica e la salute mentale saranno le priorità ...

Controllo del peso e Salute : cosa mangiare? 10 consigli specifici per le donne : In occasione dell’Onda (H)Open Week, la settimana degli incontri e delle visite gratuite dedicati alla salute della donna, la dott.ssa Michela Barichella, Responsabile della Nutrizione Clinica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, in collaborazione con le dietiste dott.ssa Nagaia Madini e dott.ssa Chiara Pusani, ha tenuto due incontri aperti alla popolazione dedicati all’alimentazione al femminile. Sono stati numerosi i consigli dati dalla dott.ssa ...

Salute : le patologie a cui possono andare incontro le ginocchia : Ancora una ricca puntata di Buongiorno benessere, la trasmissione di Rai 1 condotta da Vira Carbone, in onda sabato 11 maggio alle 10.40. Si affronteranno tutte quelle patologie a cui possono andare incontro le ginocchia nell’arco di una vita: da quelle sportive a quelle legate a malattie come l’artrosi. Se ne parlerà con due autorità in materia: il prof. Giuliano Cerulli, docente di Traumatologia dello sport all’Università di Hiroshima e il ...

Cannabis light - la circolare del Viminale : più controlli sui negozi ma no chiusure Cosa dice la legge - I rischi per la Salute : Una circolare del Capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, sollecita «un’approfondita analisi del fenomeno, che tenga conto di tutti i fattori di rischio» legati alla commercializzazione

Come controllare Salute SSD Mac : Da qualche giorno il vostro computer vi sta dando problemi. Impiega più tempo del previsto per trasferire file oppure avvertite strani ronzii. In questa nuova guida odierna, intitolata “Come controllare salute SSD Mac“, abbiamo deciso leggi di più...

Salute : al via “ObeCity” - informazione e prevenzione contro l’obesità : Nel mondo circa 1,5 miliardi di persone sono in sovrappeso e, di queste, oltre 230 milioni soffrono di obesità. Una condizione che causa diverse complicanze disabilitanti (diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica e insufficienza respiratoria con sindrome delle apnee notturne, solo per citarne alcune) e che in certi casi può anche uccidere. Nel nostro Paese muoiono di obesità 57 mila persone ogni anno: mille a settimana, ...

Dieta Mediterranea - piramide della Salute : contro diabete e obesità : Dieta Mediterranea: Omceo presenta la conferenza mondiale e lancia la piramide della salute. Dieta Mediterranea è la più seguita per dimagrire

Come controllare Salute hard disk e SSD : Ogni volta che trovate a copiare file sull’hard disk del vostro computer, compaiono dei strani messaggi oppure l’operazione impiega parecchio tempo. Dunque, siete alla ricerca di una guida che vi spieghi nel dettaglio Come controllare leggi di più...