agi

(Di sabato 15 giugno 2019) Si riaccende il conflitto salute-lavoro a. Da un lato c'è laper 13 settimane che dall'1 luglio incombe per 1400 lavoratori del siderurgico di(ArcelorMittal l'ha chiesta per crisi di mercato) e dall'altro ci sono i nuovi dati ambientali sulle collinette ecologiche dei rione Tamburi che evidenziano il superamento della concentrazione della soglia di contaminazione per una serie di inquinanti a partire dalla. E così nel quartiere vicino alla fabbrica riparte la protesta, con un gruppo di genitori i cui figli frequentano la scuola Deledda (una delle due vicine alle collinette chiusa dal sindaco Rinaldo Melucci) che hanno occupato l'edificio. Da fonti Arpa Puglia si apprende intanto che aver effettuato le analisi sul top soil, ovvero il terreno superficiale delle collinette ecologiche che dividono le case dei Tamburi dallo stabilimento ex Ilva, ...

Agenzia_Italia : Diossina e cassa integrazione: il doppio allarme che avvelena l'aria di #Taranto -