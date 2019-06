Casting per diversi programmi tv | come ' Italiani a tavola' | collegati a Vivi la vita Srl

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Sono tuttora aperti vari, a cura dilaSrl, per la realizzazione di alcunitelevisivi in onda sucanali tv e condotti da personaggi ben noti del mondo dello spettacolo.laSono attualmente in corso le selezioni per numerositelevisivilaSrl. Si segnala innanzitutto la ricerca di modelli e modelle, di età compresa tra 18 e 30 anni, per la realizzazione di un nuovo programma tv. Si cercano poi persone disposte a prendere parte alla trasmissione dal titolo Amore e altri rimedi, condotta dalla nota attrice Claudia Gerini, ma anche uomini e donne di varie età interessati a trovare l'anima gemella partecipando a Primo Appuntamento, programma che nell'ultima edizione ha riscosso indici di ascolto davvero elevati. Molto interessante, anche per il notevole montepremi in palio, è l'occasione di prendere parte a Guess ...

OfficialASRoma : ?? @Hyundai_Italia ha organizzato un casting per scegliere alcuni tifosi a cui far incontrare l'#ASRoma. Ma non è an… - Ma29Ma7 : RT @OfficialASRoma: ?? @Hyundai_Italia ha organizzato un casting per scegliere alcuni tifosi a cui far incontrare l'#ASRoma. Ma non è andato… - FabiolaPostle : Sex sesso gif, singole cercano uomo per sesso German donna sommer porn casting massaggio e poi sesso -