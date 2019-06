VNL | le ragazze italiane battono la Corea del Sud | gli uomini affrontano il Giappone

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Giornata ricca di notizie quella odierna, con la VNL che tiene incollati centinaia di migliaia di appassionati e che anche oggi presenta un appuntamento interessante: glisfideranno la rappresentativase. Italia femminile: buoni ascolti in TV Oltre all'ottimo risultato ottenuto in campo dalledi Mazzanti, pur prive dell'attaccante di punta Paola Egonu, ben sostituita da una Sorokaite superlativa, c'è da segnalare anche gli ascolti riscontrati dai dati Auditel. Possiamo affermare con certezza che continuano ad interessare un folto pubblico le gesta della nazionale femminile. Il match di avantieri, 12 giugno, vinto dallecontro ladel Sud (quindi nemmeno contro un'avversaria di prima fascia) è stato trasmesso in diretta sul canale NOVE, dove ha superato i 300.000 spettatori, arrivando addirittura ad un picco di 349.000 (per uno share registrato ...

