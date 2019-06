Questa testa di lupo ha almeno 30mila anni

ilpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) È stata trovata quasi intatta nel permafrost in Siberia, e potrebbe offrirci molti indizi per scoprire cose sugli antenati dei lupi e dei cani dei giorni d'oggi

Linkiesta : “Mi fa paura questa Italia incattivita che esulta sul ladro morto come il cacciatore che si fotografa al safari con… - Ainara15504299 : RT @museiincomune: Questa famosa statua dei #MuseiCapitolini detta #Spinario ritrae un fanciullo nudo che si toglie una spina dal piede. La… - melinamercury_ : RT @gebr_i: No, non è l'Arabia Saudita. Questa signora coperta dalla testa ai piedi è stata fotografata in metro a Milano. Possibile che an… -