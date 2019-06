“Papà | ti voglio bene” Ma lui la stupra e la lascia a terra sanguinante

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 giugno 2019) Violenta la figliastra di sette anni e lasu una sedia nella sua casa di Iredel County, nel North Carolina, dove è stata ritrovata dalla madre. La famiglia della piccola non si spiega come sia potuta accadere una cosa simile, alla luce del suo rapporto strettissimo con Brentley Jason Byers, che considerava come un padre. Il 28enne avrebbe approfittato della piccola dopo che gli altri due figli – i bambini li ha avuto dalla mamma della ragazzina – sono stati portati fuori da un parente. La donna è rientrata dal lavoro e si è ritrovata di fronte ad una scena raccapricciante, con sua figliae in stato di choc e Brentley addormentato sul pavimento accanto a lei. La bimba è stata immediatamente portata in ospedale a Winston-Salem, con lesioni estese ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Lo sceriffo Darren Campbell ha spiegato che è ...

