Mondiali di calcio femminili | come seguire tutte le partite La c t dell’Italia

LIVE Italia-Giamaica calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : obiettivo qualificazione per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Giamaica – La presentazione di Italia-Giamaica – Le dichiarazioni di Bertolini – Le dichiarazioni di Gama – La Giamaica ai raggi X Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Giamaica, secondo impegno delle azzurre nel gruppo C dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Dopo lo straordinario successo contro l’Australia, le ragazze ...

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : torna in campo l’Italia. Ci sono anche Giappone-Scozia e Inghilterra-Argentina : Entra sempre più nel vivo il Mondiale di Calcio femminile 2019, che in questo venerdì vive una giornata piena con tre partite in programma: Giappone-Scozia, Italia-Giamaica e Inghilterra-Argentina. E’ ovvio che le attenzioni nostrane saranno rivolte all’impegno delle azzurre, che in caso di successo avrebbero ottime possibilità di strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma non sono da sottovalutare le partite della ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giamaica - la partita più difficile per le azzurre. L’imperativo è vincere : L’attesa sta per finire e alle ore 18.00 (diretta tv su Sky Sport e su Rai 2) la Nazionale italiana di Milena Bertolini scenderà in campo a Reims contro la Giamaica per il secondo incontro del gruppo C dei Mondiali di Calcio femminile 2019. Dopo lo straordinario successo contro l’Australia, le azzurre devono ripartire con la stessa determinazione per replicare i 3 punti dell’esordio. Nella città nota anche per lo Champagne ...

VIDEO Cina-Sudafrica 1-0 Mondiali calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Decide la rete di Li Ying : La Cina ha sconfitto il Sudafrica per 1-0 nel match valido per i Mondiali 2019 di calcio femminile, le asiatiche si sono imposte grazie alla rete di Li Yang al 40′: incontro dominato da parte delle ragazze in rosso che, dopo aver perso soltanto di misura contro la quotata Germania, rimangono pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre le africane sono a un passo dall’eliminazione. Di seguito il VIDEO con ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Cina-Sudafrica 1-0 : Li Ying segna il gol vittoria : La Cina ha sconfitto il Sudafrica per 1-0 ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le asiatiche hanno conquistato la prima vittoria nel torneo dopo aver perso all’esordio contro la Germania (1-0) e rimangono in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre le africane sono sull’orlo dell’eliminazione. La Cina si giocherà il tutto per tutto contro la Spagna nell’ultima giornata quando invece le sconfitte di ...

Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Cina in vantaggio - diretta gol live : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: le classifiche dei gironi e la diretta gol live score delle partite. Oggi venerdì 14 giugno altri tre match.

VIDEO Australia-Brasile 3-2 Mondiali calcio femminile - highlights - gol e sintesi : le Matildas vincono in rimonta : L’Australia ha sconfitto il Brasile per 3-2 ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le Matildas si sono imposte in rimonta al termine di un incontro estremamente avvincente e appassionante: ora le due compagini sono in testa al gruppo C a quota 3 punti insieme all’Italia che domani affronterà la Giamaica con la possibilità di allungare e di qualificarsi agli ottavi di finale. Le sudamericane sono passate in vantaggio al 27′ ...