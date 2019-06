Mense scolastiche | il rapporto | “Nessun vantaggio economico dall’esternalizzazione dei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) La scelta di chiudere le cucine interne nelle scuole per creare grandi centri cottura non ha portato ad alcun. A sostenerlo è la Rete nazionale commissioni mensa che ha preso in esame 257 comuni per comprendere meglio gare d’appalto, costi, percentuale di cibo biologico, numero di cucine. Il primo dato che emerge dalla ricerca è che i servizi di refezione scolastica sono gestiti con modalità molto diverse: nel 71,43% dei casi le amministrazioni hanno appaltato il servizio a ditte esterne tramite società partecipate o tramite le Centrali uniche di committenza. Nell’8,44% dei casi la gestione è diretta, vale a dire che i comuni dispongono in toto o in parte di personale dipendente che svolge le mansioni. Nel 3,9% dei casi, invece, abbiamo comuni che hanno stipulato concessioni pluriennali con ditte esterne. La Rete ha analizzato le gare e i capitolati: “Come criterio ...

