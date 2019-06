L’apprendista bardo di Federico Leonardo Giampà | un poema cavalleresco e fantastico

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019), romanzo d’esordio di, è una vera e propria commistione tra passato e presente, mitologia e realtà,e racconto. Ambientato in una Francia medievale, che richiama gli epici poemi cavallereschi cantati dai bardi, si addentra poi in un mondo, fatto di luoghi e creature soprannaturali e sconosciuti. È un romanzo che, in svariati punti della narrazione, rimanda al leggendario ciclo arturiano, nel quale si insinuano tratti gotici e oscuri, che fanno da sfondo alla storia dei personaggi. Epici poemi cavallereschi Questo romanzo narra di Raymond, figlio del conte di Provenza, il quale, restio nell’imparare a combattere e a partecipare a giostre e tornei come ci si aspetta da qualsiasi nobile medievale, vuole invece diventare un. Fugge quindi dal suo castello, a insaputa del padre e del cugino Gilles, ...

