Gabicce Mare | una testimone | i lavoratori stagionali verrebbero sfruttati e vessati

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Negli scorsi giorni hanno suscitato un certo clamore le dichiarazioni del sindaco di, cittadina turistica della Riviera Adriatica, situata tra in provincia di Pesaro - Urbino, il quale ha dichiarato che quest'anno mancherebbero moltissime figurein molte strutture ricettive, 2-3 per albergo secondo le stime. Il problema riguarderebbe in generale tutta la Riviera e le più rinomate mete turistiche italiane. Secondo quanto detto dal primo cittadino dila gente, e sopratutto i giovani, non vogliono venire a lavorare perché stanno bene con il Reddito di Cittadinanza, la misura economica di sostegno per i meno abbienti varata dal governo giallo-verde. Una lettrice della nota rivista L'Espresso ha scritto una durissima lettera sulle pagine del noto giornale, in cui spiega i veri motivi per cui quasi nessuno sta accettando un lavoro da quelle parti. La lettrice: ...

matteorenzi : Al mare faticano a trovare addetti per fare la stagione, dice il sindaco di Gabicce. Molti preferiscono il… - fattoquotidiano : Gabicce mare, sindaco Pd: “Giovani del Sud non vogliono più lavorare negli alberghi perché prendono il reddito” - nadiaold : RT @Cambiacasacca: Io non li capisco sti ragazzi del sud che non vogliono andare a Gabicce Mare a prendere uno stipendio di 750 euro per p… -