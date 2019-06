Falsi diplomi | 25 indagati in Calabria

agi

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un sistema volto allaficazione ed all'utilizzo, sull'intero territorio nazionale, diapparentemente rilasciati da istituti magistrali statali e paritari della provincia di Cosenza e di Reggio, nonché da scuole di specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni portatori di handicap, dall'Istituto Nazionale Scuole e Corsi Professionali di Cosenza.tà materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso,tà materiale commessa da privato in concorso,tà ideologica commessa da privato in atto pubblico: questi i reati contestati a vario titolo nell'ambito dell'operazione "Minerva 2" a carico di 25 persone residenti nelle province di Cosenza, Lecce, Pistoia, Milano, Bergamo, Forlì-Cesena. Gli avvisi di conclusione delle indagini, notificati dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza, sono stati ...

