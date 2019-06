Ergastolo e dintorni

termometropolitico

(Di venerdì 14 giugno 2019)In periferia li vedi partire fin da bambini. Nascono in famiglie devastate, crescono abbandonati a sé stessi, vedono violenza, droga, rabbia, imparano meccanismi mentali e psicologici sbagliati. Di solito già a dodici-tredici anni preferiscono girare con ragazzi più grandi, simili a loro, che li portano a fare pestaggi a sopresa, piccoli furti, rapine a negozietti cinesi, finché ci scappa il morto. È una storia eterna, raccontata da scrittori e registi. Di quel gruppo arriva ai vent’anni la metà. Alcuni finiscono sotto le ruote di un camion mentre vanno in scooter sbronzi, altri fanno un’overdose, altri finiscono ammazzati o si suicidano. Ogni generazione, in ogni città di provincia, ha un gruppo così. Di solito maschi, ma anche femmine. Sono rimasto a Mestre abbastanza per vedere il vecchio e il nuovo gruppo. Ho visto i leader che giravano le sale giochi ...