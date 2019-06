Xiaomi Mi 9T | prezzo | caratteristiche tecniche e data di uscita

Mette piede in Italia lo Xiaomi Mi 9T : specifiche - prezzo e riflessioni : Vi avevamo preannunciato, sulla base di alcune ricerche incrociate, che lo Xiaomi Mi 9T si sarebbe configurato come la versione internazionale del K20 Pro, ma purtroppo non è così, visto che il device corrisponde al Redmi K20, comunque un dispositivo forte, anche se meno prestante del primo. Tra le specifiche tecniche dello Xiaomi Mi 9T uno schermo AMOLED da 6.39 pollici e risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) in formato 19,5:9 e luminosità di ...

Xiaomi Mi 8 in offerta sul sito Coop Online a un prezzo ottimo - anche con ritiro in negozio : Xiaomi Mi 8 è in offerta sul sito Coop Online e può essere acquistato a 299 euro con il 30% di sconto anche con ritiro in negozio e pagamento in contanti: ne approfitterete?

Xiaomi Mi Band 4 fa gola - soprattutto a questo prezzo : la nostra anteprima video : Scopri la nuova Xiaomi Mi Band 4, la smartBand con display a colori, impermeabilità, batteria a lunga durata e un prezzo che fa gola!

Xiaomi Mi Band 4 arriva in Italia : dal 26 giugno a un prezzo incredibile : Ci chiedevamo giusto ieri quando e, soprattutto, a che prezzo sarebbe arrivata Xiaomi Mi Band 4 da noi e oggi possiamo darvi delle risposte ufficiali a entrambi i quesiti, così da chiudere il cerchio.

Xiaomi Mi 9T - dotazione top e prezzo accessibile : Da qualche tempo gli smartphone più accessibili in termini di prezzo acquistano sempre più dignità per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, al punto da mettere in crisi, considerato il rapporto qualità/prezzo, anche chi ha sempre optato per brand più blasonati. Una tendenza che vede nel nuovo Xiaomi Mi 9T il modello che ne rispecchia in pieno la filosofia grazie al prezzo di 329 euro (nella versione con 6 Gb di memoria ram e 64 Gb di ...

Il prezzo è il pezzo forte della Xiaomi Mi Band 4 - ora ufficiale : Non può più nascondersi la Xiaomi Mi Band 4, presentata quest'oggi in Cina (la presentazione italiana è attesa per domani 12 giugno). Rispetto alla Mi Band 3, il nuovo modello non prende troppo le distanza da un punto di vista squisitamente estetico: presenti il corpo vero e proprio costituito dai vari componenti ed un bracciale in gomma siliconata, molto morbido. Lungo il versante inferiore sono stati collocati il cardiofrequenzimetro e ...

Già su Aliexpress la Xiaomi Mi Band 4 : prezzo modello base senza NFC : Vedremo presentata domani 11 giugno la Xiaomi Mi Band 4 in Cina (bisognerà aspettare il giorno successivo per assistere all'evento in Italia), come riportato prima del fine settimana in questo articolo dedicato. Eppure la smartBand risulta già disponibile su Aliexpress, portale su cui potreste, volendo, già pre-ordinare l'accessorio. Questo non significa che riceverete subito a casa il braccialetto intelligente, dato che le spedizioni partiranno ...

Ghiotte offerte Gearbest di metà anno con prezzo Huawei P30 Lite e device Xiaomi al ribasso : Si fanno succulenti le offerte Gearbest in questi giorni. Grazie ad un evento promozionale di metà anno sullo store ora in corso non pochi smartphone ma anche accessori hanno un costo ribassato. In forte sconto c'è il recentissimo Huawei P30 Lite ma non manca una buona dose di risparmio anche sullo Xiaomi Redmi 7 e lo Xiaomi Mi 9. A dire la verità, le specifiche offerte Gearbest partono oggi 5 giugno ma continueranno per svariati giorni fino ...

Lo Xiaomi Mi 9T (alias Redmi K20) confermato per l’Europa : prezzo irresistibile : Se avete attenzionato il Redmi K20 preoccupati del fatto potesse non essere commercializzato in Europa, siamo lieti di comunicarvi che quanto si era ipotizzato nelle scorse ore corrisponde a verità: il dispositivo arriverà anche da noi, ma con il nome di Xiaomi Mi 9T (d'altronde questo lo sapevate già, avendovelo noi anticipato qualche giorno fa). Come riportato da 'gizmochina.com', il terminale è stato già reso disponibile al pre-ordine presso ...

Xiaomi Mi 9T - alias Redmi K20 - appare in Bulgaria a un prezzo ufficiale niente male : Un'ulteriore conferma alle tante indiscrezioni secondo cui sarà Xiaomi Mi 9T il nome scelto per la versione europea di Redmi K20 arriva da un rivenditore bulgaro

Weekend di fuoco con offerte Euronics e GearBest : Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi a buon prezzo : Un Weekend ricco di spunti interessanti per iniziare giugno nel migliore dei modi, considerando le offerte Euronics che si concentrano ad esempio sul tanto apprezzato Huawei Mate 20 Pro, senza dimenticare le proposte GearBest tornate improvvisamente aggressive con gli smartphone Xiaomi. Proviamo ad andare con ordine, dunque, perché c’è tanta carne a cuocere in queste ore e l’analisi non può lasciare nulla al caso come si può facilmente ...

Xiaomi YI Outdoor Camera : quasi a metà prezzo con questo Codice Sconto! : Oramai YI-tech è un brand che non ha bisogno di presentazione: si è fatto la sua strada grazie a Xiaomi, ma ha dimostrato di poter camminare con le sue gambe grazie a prodotti estremamente validi leggi di più...

Xiaomi Mi Band 3 al prezzo più basso di sempre spedita da Amazon italia : Xiaomi Mi Band 3 è una delle smartBand di maggior successo del produttore cinese e oggi è in promozione su Amazon a meno di 30 euro.

Xiaomi Mi 9T - POCOPHONE F2 o Redmi K20? C'è confusione - ma il prezzo potrebbe mettere tutti d'accordo : Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, POCOPHONE F2, F2 Pro, Redmi K20 e Redmi K20 Pro: sei nomi per due soli smartphone Android, da commercializzare in Paesi diversi con nomi diversi? Al momento c'è un po' di confusione, ma spunta un possibile prezzo per l'Europa.