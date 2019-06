xCloud è pensato per integrare le console | non per sostituirle

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il boss di Xbox Phil Spencer ha affermato che il progettonon ha intenzione di rimpiazzare le, bensì di integrarsi ad esse, completarle.Come riporta VG247, Spencer ha dichiarato che il servizio di streaming di Microsoft permetterà ai giocatori di accedere alla proprio libreria giochi Xbox su qualsiasi dispositivo, e mentre alcuni sostengono che, al pari della piattaforma Stadia di Google, si ponga come alternativa al possesso di una, Spencer dice fermamente di no.Uno dei limiti sono infatti le connessioni degli utenti, le quali possono rappresentare facilmente un ostacolo anche in termini di limiti dati dai provider.Leggi altro...

