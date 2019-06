Scozzafava | “De Laurentiis se promette una cosa poi la mantiene”

forzazzurri

(Di giovedì 13 giugno 2019) Quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuta la giornalista de “Il Corriere del Mezzogiorno”, Monicache si è espressa in merito al rapporto che intercorre tra De Laurentiss e Ancelotti ed agli sviluppi di mercato: “Demantiene sempre le promesse e se dice unapoi la fa. Io sono convinta che lui abbia promesso ad Ancelotti di assecondare le sue richieste e di portargli questo nome, ecco perchè Desi è attivato personalmente. Se ha detto ‘si’, allora lo è davvero non lo dice tanto per dire” Ti potrebbero interessare anche: Il Milan punta su Mario Rui e potrebbe avere un vantaggio Anno sabatico per Massimiliano Allegri – Le motivazioni della scelta VIDEO – CLAMOROSI highlights di Usa-Thailandia. Oltre il punteggio tennistico L'articolo: “Deseuna ...

cn1926it : Scozzafava: '#DeLaurentiis rispetta la parola data, si è attivato in prima persona per #Ancelotti' - sscalcionapoli1 : Scozzafava: “De Laurentiis non dice bugie: significa che con Lozano e James c’è trattativa” -