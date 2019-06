Previsioni astrologiche del 12 giugno : Cancro sotto stress - energico lo Scorpione : Quella di domani si rivelerà una giornata sottotono per i nati sotto il segno del Cancro, per cui gestire interpersonali non sarà cosa semplice e potrebbero nascere contrasti ed incomprensioni. Al contrario si rivelerà una giornata estremamente vantaggiosa per il Sagittario e lo Scorpione, che godranno di una forte energia e vitalità. Oroscopo di mercoledì 12 giugno, segno per segno Ariete: continuano le agitazioni anche durante questa terza ...

Oroscopo 5 luglio : Vergine incompresa - Bilancia sotto stress - tregua per Scorpione : Nella giornata di venerdì 5 luglio ci saranno dei miglioramenti sul fronte dei vari stati d'animo dei segni dello zodiaco, a cominciare dall'Ariete e dallo Scorpione i quali troveranno dei punti di contatto con il partner dopo molti giorni di dissidi. La salute invece sarà messa a dura prova per i segni della Bilancia e dei Pesci. Lavoro in calo per il Sagittario e per il Capricorno, problemi economici per il Cancro....Continua a leggere

L'oroscopo del 13 giugno - previsioni da Bilancia a Pesci : Luna 'sposa' Scorpione : L'oroscopo del 13 giugno prepara interessanti novità sul prossimo giovedì in arrivo: curiosi di sapere cosa regaleranno le stelle a metà della settimana? Certo che si, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, d'obbligo svelare un transito abbastanza interessante. Parliamo certamente dell'ingresso di una magnifica Luna in Scorpione, sicuramente in grado di catalizzare le attenzioni di chi ama l'Astrologia ...

L'oroscopo di domani 12 giugno : Sagittario irresponsabile - Scorpione equilibrato : Le sensazioni amorose appaiono spesso confuse. L'oroscopo di mercoledì, basandosi sullo studio degli astri, traccia un percorso da seguire per sprigionare forze nuove. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Benessere e opportunità nelL'oroscopo di mercoledì Ariete: scoprirete sensazioni nuove e travolgenti. Alcuni di voi potrebbero scoprire di essersi innamorati di un amico/amica, allora ben venga, significa che il vostro ...

Oroscopo del 14 giugno : Scorpione innamorato - Ariete pensieroso : Venerdì 14 giugno 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione ed il Sole assieme a Venere nel segno dei Gemelli. Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare stazioneranno in Cancro mentre Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Pensieri per l'Ariete Ariete: pensierosi. Qualche asperità ...

Oroscopo dell'11 giugno : sereno il Leone - per Scorpione occasioni lavorative : La seconda settimana di giugno ha appena avuto inizio, la giornata di domani si rivelerà vantaggiosa per il Leone, che potrà fare affidamento sul favore dei pianeti, quali Venere e Giove, e anche per lo Scorpione, per il quale ci saranno delle novità. Il Cancro, invece, pur approfittando degli influssi di Plutone che lo rendono grintoso e ambizioso dovrà ragionare bene sui prossimi passi da compiere. Ecco di seguito l'Oroscopo di martedì 11 ...

Oroscopo settimana dal 1° al 7 luglio : Vergine incerta - Toro e Scorpione sottotono : Nella settimana che va dal 1° al 7 luglio troviamo l'Acquario tra i favoriti, soprattutto in amore. La stessa situazione si riscontrerà per i nativi del segno del Cancro grazie a Venere. Nettuno, ancora nella costellazione dei Pesci, li renderà piuttosto pigri e pessimisti, mentre Saturno stazionerà ancora in Capricorno. Il Sagittario, sotto l'influenza di Giove, sarà alquanto combattivo sul fronte amoroso. Marte nel Leone lo renderà più ...

Oroscopo del 13 giugno : Scorpione galante - Sagittario euforico : Giovedì 13 giugno 2019 la Luna si troverà sui gradi dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno saranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Marte, il Nodo Lunare e Mercurio stazioneranno in Cancro e Venere con Sole saranno in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro passionale Ariete: gelosi. Le dissonanze planetarie saranno improntate in ambito ...

Il Re Scorpione 4 La conquista del potere film stasera in tv 9 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : Il Re Scorpione 4 La conquista del potere è il film stasera in tv domenica 9 giugno 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Re Scorpione 4 La conquista del potere film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Scorpion King 4: Quest for ...

L'oroscopo di domani 9 giugno : Scorpione apatico - Vergine emotiva : L'oroscopo di domenica trasforma l'emotività di ciascun segno zodiacale in qualcosa di più concreto, energia positiva utile per raggiungere i propri obiettivi giornalieri. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'oroscopo di domenica Ariete: riscontrerete una certa difficoltà nel comunicare le vostre sensazioni, forse per via di una posizione 'marziana' e 'mercuriana' a voi sfavorevole. Attenzione a non impegnarvi in promesse che poi ...

L'oroscopo del giorno 10 giugno - 2^ sestina : ottimo lunedì per Capricorno - giù Scorpione : L'oroscopo del giorno lunedì 10 giugno 2019 è felice di annunciare a tutti voi, specialmente a coloro direttamente interessati da tale transito, l'ingresso di Venere in Gemelli. Il pianeta dei buoni sentimenti in realtà si è già insediato nel settore del suddetto segno d'Aria domenica 9 giugno alle ore 01:37 della notte. Vogliosi di sapere se il vostro segno rientri tra i favoriti dell'inizio settimana? Diciamo che a poter beatamente gongolare ...

Oroscopo 27 giugno : Toro permaloso - Scorpione tenero - Acquario nostalgico : La giornata di giovedì 27 giugno Venere in Gemelli faciliterà loro la relazione con il partner, ma poco per volta. Scoppierà la passione per lo Scorpione, mentre ci saranno dei dissapori per il Capricorno e indifferenza da parte del Cancro per le questioni amorose. Ottimo il lavoro per il Sagittario. Leone spendaccione....Continua a leggere

Oroscopo weekend 15-16 giugno : vacanze per Ariete e Leone - passione per Scorpione : Il fine settimana che va dal 15 al 16 giugno sarà caratterizzato dal relax e dal riposo per molti segni zodiacali, come Ariete e Leone. Al contrario, per molti altri segni sarà una giornata stressante, come ad esempio per la Vergine. Altri invece decideranno di passare il weekend in vacanza con la famiglia, come lo Scorpione e il Sagittario. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per il prossimo fine settimana, dal 15 al 16 giugno ...

Oroscopo 14 giugno : fortuna per Scorpione - relax per Toro : Nella giornata di venerdì 14 giugno, alcuni segni zodiacali non saranno molto attivi sul posto di lavoro, come Capricorno e Bilancia. Al contrario, sarà una giornata grandiosa per i nativi del Leone, del Toro e dei Gemelli. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo della giornata di venerdì 14 giugno 2019. Previsioni 14 giugno 2019 Ariete: sarete molto attivi sul posto di lavoro, consegnando entro i tempi stabiliti le vostre mansioni. La stanchezza ...