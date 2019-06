Riccione | chiude la nota discoteca Cocoricò | fallita la società che la gestiva

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Addio ai balli sotto le stelle presso ladella Riviera Romagnola, sita a, in provincia di Rimini. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, lache lasarebbe stata dichiaratalo scorso 4 giugno, e il Tribunale Fallimentare avrebbe avviato tutte le relative procedure. Sicuramente una brutta notizia per i tanti ragazzi che in estate affollavano laromagnola, divenuta con la sua piramide il simbolo della Riviera e della movidase. A far partire l'istanza di fallimento è stata l'Agenzia delle Entrate. Il Comune, infatti, aveva già sospeso la licenza del locale in quanto il suo gestore avrebbe dei debiti sia verso l'amministrazione locale che verso laDance & Love di proprietà di Gabry Ponte, noto artista del panorama musicale italiano....

RollingStoneita : Si chiude un'era per il clubbing italiano: cala il sipario sul #Cocorico di #Riccione - RickyMagilla : Con questa chiusura chiude un epoca durata 30 anni.... Ci andai la prima volta nel 1996, mi sembra che suonasse Ric… - rumba_magica : RT @andrea_pecchia: Chiude per fallimento il #Cocoricò di #Riccione. Dopo l'abolizione della povertà, quest'estate ci si trova tutti a Sain… -