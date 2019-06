Perugia, coniugi scompaiono nel nulla per giorni: trovati morti accanto all’auto in una scarpata (Di giovedì 13 giugno 2019) I corpi senza vita dell'uomo e della donna sono stati rinvenuti accanto alla loro vettura in una scarpata lungo la strada statale 73 bis nella zona di San Giustino Umbro. Si tratta di un coppia di turisti che era partita da Ravenna in auto ed era sparita nel nulla nei giorni scorsi. A denunciare la loro sparizione era stato il figlio che non aveva più ricevuto loro notizie . (Di giovedì 13 giugno 2019) I corpi senza vita dell'uomo e della donna sono stati rinvenutialla loro vettura in una scarpata lungo la strada statale 73 bis nella zona di San Giustino Umbro. Si tratta di un coppia di turisti che era partita da Ravenna in auto ed era sparita nelneiscorsi. A denunciare la loro sparizione era stato il figlio che non aveva più ricevuto loro notizie .

Terribile ritrovamento nelle scorse ore in Umbria. I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati rinvenuti nel pomeriggio di giovedì accanto alla loro vettura in una scarpata lungo la strada statale 73 bis nella zona di San Giustino Umbro, in provincia di Perugia. Si tratterebbe di una coppia di stranieri che erano in viaggio di piacere in Italia e che erano improvvisamente scomparsi nel nulla proprio mentre attraversavano il nostro Paese. A individuare la loro vettura dall'alto è stato un elicottero dei vigili del fuoco che era impegnato proprio nelle ricerche dei due scomparsi per coadiuvare i colleghi impegnati a terra insieme e agli agenti del commissariato di Città di Castello.