Inter | magia plusvalenza | Vanheusden ed Emmers | 0 presenze in Serie A ma verso lo

liberoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Non ha mai giocato inA, Zinho, così come Xian. Vengono entrambi dal Belgio, sono state stelline della Primavera dell'ma il primo, difensore centrale, ha giocato l'ultima stagione nello Standard Liegi mentre il secondo, centrocampista, è stato in prestito alla Cremonese

Fra_Vito_85 : @GianniIglesias Questa la dice lunga sia sulla qualità della rosa dell’Inter, sia dell’obiettività della stampa ita… - lucabalestrier3 : @SpudFNVPN Dei legami tra inter e Juve si era capito tutto da quel sabato sera dove orsato ci mise del suo ma poi l… - JuryLaTanica : RT @EdmondsonMark: @fabbricainter Si rinnova per amore per l'Inter, certo, ma anche per gli amici con cui vai allo stadio o per i vicini di… -