Inter | Djorkaeff non le manda a dire | “Icardi? Vada via pure | in mille al suo posto”

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) Yourinon le: l’addio di Icardi non sarebbe un problema, “altri” potrebbero prendere il suo posto nell’L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’ha portato grande entusiasmo, nonostante qualche grande ex nerazzurro abbia mostrato un po’ di diffidenza, pur riconoscendone le grandi qualità. È il caso di Youriche Conte lo ha affrontato spesso in campo e adesso se lo ritrova in panchina nella ‘sua’. L’ex calciatore francese,vistato a Pitti Immagine Uomo, ha commentato l’arrivo di Antonio Conte e la possibile partenza di Icardi: “mi fa uno strano effetto vedere Conte allenatore dell’, lui è uno dei simboli della Juve, però può dare ai nerazzurri quella grinta e quella personalità che serve per avvicinare i bianconeri. Più forte l’...

SimoneTestini : RT @_MagliaNera_: Djorkaeff: “Conte rappresenta la Juve”. Barcollo ma non mollo (l’Inter). - loreantomar : RT @_MagliaNera_: Djorkaeff: “Conte rappresenta la Juve”. Barcollo ma non mollo (l’Inter). - laurivirgola : RT @_MagliaNera_: Djorkaeff: “Conte rappresenta la Juve”. Barcollo ma non mollo (l’Inter). -