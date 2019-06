I cattolici praticanti votano Lega Sarebbe ora di farsi un esame di coscienza

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) A urne chiuse si deve riflettere su un dato che non si può assolutamente trascurare. In Italia la maggioranza deiha votato per la. Si noti: non la maggioranza dei, ovvero coloro che si definiscono appartenenti alla Chiesa di Roma forse semplicemente perché nati in Italia, o per motivi culturali, o per essere cresciuti in una famiglia più o meno religiosa, o perché battezzati soltanto per tenere viva una tradizione. Bensì la maggioranza dei, aggettivo che non va assolutamente omesso, ovvero coloro che ogni domenica, ma non solo, riempiono i banchi delle chiese italiane. Elezioni europee 2019, il direttore dell’Osservatore Romano: “La paura rende pazzi e spezza imi” Ed è qui il dato che non si può trascurare: come è possibile che coloro che ...

