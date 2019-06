laragnatelanews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Molti di noi amano i, anche se alle volte risulta un po’ difficile ammetterlo, perché non si parla di un’abitudine certamente sana. Però, di fronte alla gustosa prospettiva di godersi l’accoppiatae patatine, tutto il resto passa in secondo piano. Tuttavia esiste la possibilità di unire le due cose, gusto e salute, per cedere così a questa tentazione. Bisogna solo fare una premessa: se preparati in, la questione cambia radicalmente, e questo vuol dire che nulla ci impedisce di assaporarli senza per questo farci poi prendere dai sensi di colpa di una dieta tutt’altro che sana. Sfatiamo un mito sull’Si parte da un mito tutto da sfatare: non è vero che l’è di per sé un alimento poco salutare, perché ciò che conta è optare per un tipo di carne diqualità. E l’Italia è un Paese che ha tantissimo da offrire, sotto questo punto di vista, date ...

laragnatelanews : Fast Food sì, ma meglio se fatto in casa: la ricetta per dei gustosi hamburger di alta qualità… - evyna : Fast Food sì, ma meglio se fatto in casa: la ricetta per dei gustosi hamburger di alta qualità… - BanfiTiziana : RT @CorvinoSantino: @HuffPostItalia Andate a vedere nei fast food dei centri commerciali cosa danno ai ragazzi... stipendi da fame per ritm… -