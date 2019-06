Elettra Lamborghini | Ero una f**a di legno | ora penso a sposarmi

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Andrea Conti La cantante traccia un bilancio della sua vita in occasione del lancio del nuovo album "Twerking Queen", in uscita il 14 giugno. Dedita totalmente al lavoro e restia ad innamorarsi, alla fine ha ceduto tra le braccia del collega Afrojack Dietro quello sguardo di ghiaccio si nasconde una donna innamorata., reduce dal successo come coach a “The Voice Of Italy”, è pronta a lanciare il suo nuovo album “Twerking Queen”, in uscita il 14 giugno. Dieci canzoni con duetti speciali: “Tocame” con Pitbull, “Fanfare” con Gué Pequeno e “Corazon Morado” con Sfera Ebbasta. Divisa tra vita privata e lavoro,non si ferma mai. “Se devo scegliere fra lavorare e andare in vacanza, scelgo di lavorare”, confessa al settimanale Chi. La cantante ha scelto anche la televisione per promuovere la sua musica. Infatti è stata tra le protagoniste del reality “Super ...

