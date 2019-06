Dopo Il Paradiso delle Signore Luca Capuano in Un Posto al Sole è il misterioso Aldo

Lecce in Paradiso : Dopo 7 anni i pugliesi tornano in Serie A - che festa al Via del Mare [VIDEO] : Stadio Via del Mare in delirio per la vittoria del Lecce sullo Spezia che ha portato la squadra di Liverani in Serie A dopo 7 anni Il Lecce torna in Serie A dopo 7 anni. A regalare la promozione diretta nella massima Serie per la squadra salentina la vittoria per 2-1 contro lo Spezia nell’ultima giornata, a decidere l’incontro disputato allo Stadio Via del Mare i gol per i giallorossi di Petriccione e La Mantia al 9′ e al ...