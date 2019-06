«Così ho iniziato a lavorare in un’agenzia di pubblicità»

vanityfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) Non di soli Leoni ruggisce Cannes. Il Festival internazionale della, che tradizionalmente si svolge poche settimane dopo il festival cinematografico e che rappresenta l’appuntamento più importante con le campagne mondiali, si apre il 17 giugno e si chiude il 21 con l’assegnazione di ori, argenti e bronzi. L’anno scorso l’Italia ha portato a casa 21 premi, fra cui un oro all’autoironico Diesel di «Deisel – Go with the Fake», operazione che giocava sulla contraffazione del brand. Quest’anno sono 358 i lavori in gara realizzati dai nostri creativi. Fra le diverse categorie concorrenti, una è riservata da tempo ai «Giovani Leoni», pubblicitari di ultima generazione che spesso dalla Croisette tornano con ottimi risultati. Per selezionare chi far partecipare al Festival, l’Adci (Art Directors Club, presidente Vicky Gitto) ha dato un brief, un tema, da svolgere in sole 24 o 48 ...

annacariolato : RT @mothervofsnakes: quando jimin ha comprato per il compleanno di namjoon la torta di ryan e lui era così felice che ha iniziato a saltell… - abstractartae : RT @mothervofsnakes: quando jimin ha comprato per il compleanno di namjoon la torta di ryan e lui era così felice che ha iniziato a saltell… - voidsnjcky : sono a tanto così ???? da cambiare la mia icon e metterci matteo florenzi perchè ho iniziato la terza di druck e lo amo troppo -