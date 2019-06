Barbara d' Urso Vs Pamela Prati Le assurde condizioni | la redazione risponde picche…

Live Non è la d’Urso ascolti : Barbara d’Urso stravince la serata : Barbara d’Urso, ascolti di ieri: Live Non è la d’Urso stravince con il 19,4% È andata in onda ieri, mercoledì 12 giugno, la tredicesima puntata di Live Non è la d’Urso. Per il programma di Canale5 condotto da Barbara d’Urso questi sono stati gli ascolti: 2.876.000 telespettatori e il 19.4% di share, superando il film di Rai1 Un matrimonio da favola. Live ha fatto vincere a Canale5 prima, seconda serata e 24 ore e dopo ...

Barbara D'Urso e la verità su Pamela Prati in Tv : 'Voleva decine di migliaia di euro' : È stato un monologo davvero interessante quello che ha fatto ieri sera Barbara D'Urso durante la dodicesima puntata di Live-Non è la D'Urso: la presentatrice, infatti, si è rivolta direttamente ai suoi spettatori per motivare l'assenza di Pamela Prati in studio. Nonostante fosse stata annunciata l'ospitata della showgirl nella diretta del 12 giugno, tutto è saltato all'ultimo minuto per una presunta richiesta avanzata nel pomeriggio: gli ...

Barbara D'Urso spiega l'assenza della Prati a Live : 'Ci ha chiesto una somma assurda' : Ieri sera, nella nuova puntata di Live-Non è la D'Urso, doveva presentarsi Pamela Prati per raccontare la sua verità riguardo la vicenda delle fantomatiche nozze con Mark Caltagirone e sul fatto di essere stata plagiata dalle sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Però, poco prima della puntata, la soubrette sarda avrebbe deciso di assentarsi dallo studio. Per quale motivo avrebbe fatto questa scelta dato che aveva già raccontato ...

Barbara D'Urso - brutte notizie in arrivo : Mediaset le sostituisce Pomeriggio 5. Cosa ci sarà al suo posto : brutte notizie per Barbara D'Urso: venerdì 14 giugno verrà trasmessa l'ultima puntata di questa stagione di Pomeriggio Cinque. Il rotocalco televisivo di Mediaset guidato da Videonews da lunedì prossimo sarà in vacanze estive. Per questo motivo, i vertici del Biscione, hanno rivoluzionato ancora una

