Vieri senza peli sulla lingua | “Inter | ok Conte ma non vincerà niente Juventus troppo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Christianelogia l’arrivo dipanchina dell’Inter ma frena gli entusiasmi: parlare di scudetto è utopia visto il distacco che c’è con laPresente a Firenze per Pitti Immagine, Christiannon perde di vista il mondo del calcio. L’ex bomber dell’Inter ha parlato ai microfoni della ‘Rosea’ dell’arrivo di Antonio, spendendo parole d’elogio per il nuovo tecnico nerazzurro, ma frenando anche gli entusiasmi in ottica scudetto: “sbagliate a pensare che l’Inter debba fermare la, i bianconeri sonoavanti e i nerazzurri devono pensare ad andare in Champions. Non si deve mettere pressione ai giocatori parlando di scudetto.è un grande allenatore, lo vedo bene all’Inter. Sono amico di Antonio ma anche di Spalletti e mi è dispiaciuto per il suo addio. Ha fatto bene e so che persona ...

