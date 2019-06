Spiazza la patch B151 per Huawei P20 Lite TIM a giugno | ma niente EMUI 9 1

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Giungono in queste ore alcune informazioni importanti per tutti coloro che hanno deciso di acquistare unP20TIM. Di recente, infatti, vi abbiamo riportato il feedback della compagnia telefonica, secondo cui la distribuzione del tanto atteso aggiornamento con9.1 ci sarebbe stata tra la fine die l’inizio del mese di luglio. Nel frattempo, però, lo sviluppo software dello smartphone non si è arrestato e in Italia viene ora segnalata la. Scendendo maggiormente in dettagli, emerge che l’aggiornamento in questione porti con sé laper la sicurezza di maggio. Attenzione però, perché pur essendo fermi ancora ad Android Oreo, qui si parla di un firmware dal peso pari ad oltre 500 MB. Insomma, non è il classico upgrade secondario che migliora leggermente le prestazioni e, appunto, gli standard di sicurezza del dispositivo. Il changelog trapelato ...

