Smog Napoli | superato il limite di PM10 | domani stop alla circolazione

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In considerazione del superamento deldi, il sindaco diLuigi de Magistris ha firmato un’ordinanza che impone il divieto dinella giornata di, dalle 15 alle 20. Il bollettino meteoambiente, emesso dall’unità operativa complessa monitoraggio e Cemec del centro meteorologico e climatologico dell’Arpa Campania, indicava nella giornata di ieri una “persistenza delle condizioni favorevoli all’accumulo delle“. L'articoloildiMeteo Web.

