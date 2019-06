Migranti | la nave Sea Watch soccorre 52 persone a largo della Libia

La nave Sea Watch 3 ha soccorso 52 Migranti al largo della Libia : L’equipaggio della nave Sea Watch 3, che batte bandiera olandese e appartiene alla ong tedesca Sea Watch, ha fatto sapere di aver soccorso 52 migranti che si trovavano su un gommone al largo della Libia. Le persone, ha spiegato l’account

A Pozzallo la nave coi 62 Migranti : 16.32 La nave Asso 25 con 62 migranti a bordo ha attraccato nel porto di Pozzallo.Sul pattugliatore è salito il medico marittimo Vincenzo Morello per il primo controllo sulle persone soccorse, poi comincerà lo sbarco. I 62 migranti verranno trasferiti nel locale hotspot, che è stato riaperto dopo 5 mesi di stop.

Migranti - a Pozzallo la nave Asso 25 con 62 a bordo. Salvini : li ospiterà il Vaticano : Ha attraccato nel porto di Pozzallo la nave commerciale Asso 25 con 60 uomini e due donne a bordo. La nave ha recuperato i Migranti ieri, in acque Sar maltesi e inizialmente era diretta a...

La nave Asso 25 verso Pozzallo con 50 Migranti : Cambio di rotta per la nave commerciale Asso 25 che ha recuperato, in acque Sar maltesi, 50 migranti: prima diretta verso Lampedusa, ora è stata dirottata nel porto di Pozzallo dove il suo arrivo è previsto dopo le 14

Migranti : diretta a Pozzallo nave Asso con 62 persone a bordo : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - E' diretto a Pozzallo, nel Ragusano, il rimorchiatore Asso 25 con a bordo 62 Migranti soccorsi ieri. La nave inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, come segnalato da Alarm Phone, ma nella notte sarebbe arrivata la decisione di cambiare porto di attracco. Ad ann

Nave italiana soccorre 50 Migranti. Alarm Phone accusa Malta : Nave italiana soccorre 50 migranti. Alarm Phone accusa Malta L’imbarcazione commerciale “Asso 25” avrebbe recuperato i migranti nel Mediterraneo e si starebbe dirigendo verso Lampedusa. Secondo il servizio di linea telefonica d'allarme, La Valletta avrebbe ignorato le richieste di soccorso Parole chiave: ...

Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : La nave Cigala Fulgosi della Marina Militare con cento Migranti a bordo attracca a Calata Bettolo, nel porto di Genova / courtesy Telenord Agenzia Vista Migranti Marina Militare italiana ? Luoghi: Genova