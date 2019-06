McEnroe è diventato buono e ai giovani dice | Non fatevi seppellire da Federer

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) John McEnroe ha cambiato pelle. Da quando non si tinge più i capelli, èsaggio e, da Pierino sempre dietro la lavagna, s'è seduto in cattedra. Ha messo su una scuola tennis nella sua New York e ha trovato come sponsor la banca francese BNP Paribas, a sostenere i valori che, dentro di sé, ha sempre avuto. John avrebbe detto mai che il SuperBrat tanto odiato da Wimbledon sarebbemaestro di vita e di tennis? “Io vengo da una famiglia che mi ha dato grandi insegnamenti, fra cui anche quello di avere diversi interessi, anche nello sport. Infatti ne ho praticati tanti, dal calcio al basket, che ancora amo e seguo, prima di scegliere il tennis. Da una decina d'anni ho impiantato quest'accademia perché idella mia città pratichino più discipline. Sta a noi inculcargli la voglia di continuare a giocare a tennis, e magari un giorno, chissà, un ragazzo di New York ...

