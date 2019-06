Maltempo | frana in via Mala | sarà chiusa per una settimana

Maltempo a Brescia - frana a Mazzunno : VIDEO : Maltempo a Brescia, frana a Mazzunno: VIDEO Le squadre di soccorso sono al lavoro per i disagi causati da alberi caduti, allagamenti e strutture divelte. Oltre 60 gli interventi complessivi dei vigili del fuoco nel Bresciano Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : notte fuori casa per 16 persone : Sedici persone hanno trascorso la notte fuori casa, non potendo rientrare nelle proprie abitazioni tra le frazioni di Ponte e Valdo, nel comune di Formazza, in Piemonte, lambite da una frana staccatasi dal versante della montagna. Il sindaco Bruna Papa ha firmato una ordinanza di evacuazione valida almeno fino a domani. Nel corso della giornata odierna è previsto un sopralluogo in elicottero sul versante franato, lo stesso interessato da un ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : abitanti ancora fuori casa : Continuano le misure cautelative per gli abitanti residenti nelle case di Ponte, frazione di Formazza, evacuate la scorsa notte per una frana. I cittadini rimarranno fuori ancora casa: sedici persone alloggeranno infatti da parenti in attesa che migliorino le condizioni meteo. “Per garantire sicurezza dovremo prima ripulire il canalone dal quale si sono staccati sassi e limo, trascinati a valle dalla pioggia intensa”, spiega Bruna ...

Maltempo - piogge torrenziali al confine Italia-Svizzera : disastrosa frana si abbatte su Formazza [FOTO] : Mentre il Centro/Sud Italia vive un’altra giornata di fuoco (la quinta consecutiva) con temperature oltre i +35°C in molte località di molte Regioni, al Nord/Ovest imperversa il Maltempo con violenti temporali sulle Alpi occidentali, al confine tra Italia e Svizzera. L’area più colpita, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, è stata quella del Verbano-Cusio-Ossola dove sono caduti fino a 200mm di pioggia. Nella notte ...

Maltempo Veneto : i Servizi forestali arginano la frana di Borsoi : Gli uomini dei Servizi forestali regionali del Veneto hanno avviato nei giorni scorsi i lavori di somma urgenza per alleggerire il corpo della frana di Borsoi nel Comune di Tambre. Il movimento franoso si e’ riattivato nelle ultime settimane a causa delle consistenti piogge che hanno portato ad un aumento delle acque circolanti nel terreno. “I lavori in corso prevedono l’asportazione di consistenti volumi di terreno limoso ...

Maltempo nel Modenese - frana minaccia una stalla : evacuate 64 mucche : La stalla di un allevamento bovino sull’Appennino Modenese, a Casa Misley di Polinago, vicino al castello di Brandola, è stata evacuata e dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco a causa dei danni provocati da movimento franoso che ha compromesso le fondazioni dell’edificio. Controllata anche l’abitazione dei gestori dell’impianto, vicino alla stalla, senza danni. Sempre i vigili del fuoco hanno coordinato il trasloco ...

Maltempo nel Bergamasco : frana invade strada - famiglie isolate : Una frana ha invaso una strada nel Bergamasco, che collega Zambla Alta e Plassa. A causa dello smottamento, una decina di famiglie sono bloccate da ieri in località Plassa, a Oltre il Colle. Oltre 350 metri cubi di sassi e terreno si sono riversati dal costone di montagna, ostruendo completamente la strada. L'articolo Maltempo nel Bergamasco: frana invade strada, famiglie isolate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Bologna : frana a Borgo Tossignano - attivato centro della Protezione civile : E’ attivo il centro operativo comunale della Protezione civile dopo la frana che ha distrutto un’abitazione sulla collina tra Borgo Tossignano e Fontanelice, nel Bolognese. I sindaci dei due paesi hanno partecipato a un tavolo di coordinamento insieme a prefettura, vigili del fuoco, carabinieri, vigili urbani, Protezione civile e geologi. Al momento non si registrano ulteriori criticità o evacuazioni. L'articolo Maltempo Bologna: ...

Maltempo - frana nel bolognese : crolla una casa. VIDEO : Maltempo, frana nel bolognese: crolla una casa. VIDEO Intervento dei Vigili del Fuoco a Borgo Tossignano, dove un'abitazione ha collassato in seguito a un movimento del terreno, dopo giorni di forti piogge: le persone che abitavano nella struttura sono state sfollate per tempo senza danni

Maltempo - grossa frana nel Bolognese : evacuazioni e sopralluogo in corso [VIDEO] : E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco a Borgo Tossignano (Bologna) per una frana che ha parzialmente interessato un’abitazione: evacuate le persone all’interno della struttura. Si sta eseguendo un sopralluogo aereo in elicottero per monitorare l’area. Diversi gli interventi nel Bolognese, soprattutto nella giornata di ieri, per allagamenti che, a causa della pioggia, hanno interessato scantinati e ...

Maltempo Brasile - allarme a Rio : frana divide la città in due : E’ ancora allarme Maltempo a Rio de Janeiro: una frana di fango e rocce ha nuovamente colpito la Zona Sud di Rio de Janeiro, quella più turistica e vicina al mare, a causa delle intense piogge che si sono abbattute sulla metropoli la notte scorsa. Lo smottamento ha interessato la Avenida Niemeyer, una strada costiera che collega i quartieri a sud con quelli ad ovest della citta’. Qui una casa e’ stata parzialmente distrutta non ...

Maltempo - frana nel teramano - isolata la frazione di Senarica-Piano Vomano : Teramo - E' stat chiusa la provinciale 45/D di Senarica-Piano Vomano (comune di Crognaleto), la strada da questa mattina alle sette è interdetta al transito a causa della caduta di massi di grosse dimensioni sulla carreggiata stradale. La frana è situata a circa un chilometro dall'abitato di Senarica in direzione Piano Vomano: la frazione al momento è isolata. Sul posto, oltre al personale della Provincia, è ...

Maltempo - frana nella strada nel Cesenate : evacuate otto persone : otto persone sono state evacuate dalle loro case nel Cesenate, per la frana di una parte della strada provinciale. E’ successo nella frazione La strada di Verghereto. La strada e’ stata chiusa per circa duecento metri ed e’ stata coinvolta anche una strada privata. Le persone si sono trasferite da parenti nella vallata. L'articolo Maltempo, frana nella strada nel Cesenate: evacuate otto persone sembra essere il primo su Meteo ...