Luna in piscina | alla Cozzi di Milano è possibile

gqitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Immagina di nuotare sotto una super, così grande che quasi puoi toccarla. Sarebbe molto romantico. Ora puoi farlo anche in, magari mentre ti alleni. Succede dal 15 al 23 giugnodi viale Tunisia a. È un riproduzione fedele quella che verrà collocata sopra la vasca grande dellamilanese, con tanto di crateri, realizzata dall’artista Luke Jerram usando cartografie della Nasa. La scultura misura sette metri di diametro ed è caratterizzata da immagini dettagliate della superficiere a 120 dpi, per una scala approssimativa di 1: 500.000. Ogni centimetro della scultura sferica, illuminata internamente, rappresenta 5 km di superficiere. Un tributo all'astro che nel corso della storia ha ispirato artisti, poeti, scienziati, scrittori e musicisti di tutto il mondo. La magia della«Bristol ha la ...

macres75 : Nuotare sotto la Luna: ecco la mega installazione a Milano - cosafareamilan : Luna in piscina Cozzi di viale Tunisia - infoMilanosport : Piscina Cozzi di Milano, grazie al progetto Museum of the Moon si nuoterà anche di notte sotto una luna di 7 metri… -