Luca Onestini torna a parlare del fratello | “Ecco gli effetti del GF”

Gianmarco Onestini dopo Gf - parla il fratello Luca : “La situazione è questa” : Gianmarco Onestini, cos’è successo dopo il Grande fratello? Suo fratello Luca spiega tutto Appena terminata l’ultima puntata del Grande fratello 2019, Gianmarco Onestini si è catapultato a casa di suo fratello Luca: quest’ultimo ha sempre fatto il tifo per lui e, nonostante non sia mai stato un ospite di quest’ultima edizione del reality show di […] L'articolo Gianmarco Onestini dopo Gf, parla il fratello Luca: ...

Luca Onestini stocca la D'Urso : 'Dedicare 3 minuti a Gianmarco è troppo? Ma dai' : Luca Onestini non si è dato pace e si è battuto ancora una volta per sostenere suo fratello Gianmarco. Durante la finale del Grande Fratello 16, l'ex tronista ha lanciato di nuovo una dura frecciatina su Instagram nei confronti di Barbara D'Urso. Il motivo? La conduttrice partenopea avrebbe dedicato poco spazio a Gianmarco rispetto ad alcuni concorrenti, tra cui la sua pupilla Francesca De André. Un gesto che è apparso piuttosto ingiusto ed ...

GF - la mamma di Gianmarco Onestini entra in casa e sbotta : 'Non hanno fatto venire Luca' : Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello ne sono accadute davvero di tutti i colori. Tutti i concorrenti hanno ricevuto una sorpresa speciale per chiudere in bellezza questa sedicesima edizione del realiy show. Finalmente, anche il concorrente Gianmarco Onestini ne ha ricevuta una. In tutti questi giorni, infatti, sul web era sorta una polemica, sollevata da suo fratello Luca, il quale diceva che il GF privilegiasse alcuni ...

Grande Fratello - Luca Onestini contro il programma anche durante la finale : L'ex tronista commenta ironico sui social la durata della sorpresa organizzata al Fratello durante la finale.

Grande Fratello - Luca Onestini contro Francesca De André : “Bulletta di sto ca*** - gli altri schiavi” : Sono le ultime ore di convivenza per gli inquilini del Grande Fratello: questa sera ci sarà la finale che decreterà il vincitore di questa edizione. La tensione però nella casa è alle stelle. A tenere banco è infatti lo scontro tra Francesca De André e Gianmarco Onestini: i due hanno iniziato a discutere dopo un gioco a cui hanno partecipato e la cosa è poi degenerata. “Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica, Gianmarchina di sto ...

Luca Onestini difende il fratello e va contro Francesca De Andrè. Ecco cosa è accaduto : Luca Onestini non ci sta e perde le staffe contro Francesca De André. Qualche ora prima della finale del Grande fratello, l’ex tronista di Uomini e Donne prende nuovamente le difese del fratello Gianmarco.... L'articolo Luca Onestini difende il fratello e va contro Francesca De Andrè. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF - Francesca si scaglia contro 'Gimbo' : Luca Onestini su tutte le furie : A poche ore dalle finale del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè è finita nuovamente al centro di un'aspra bufera mediatica. I ragazzi anziché rammaricarsi per la fine del reality-show stanno vivendo un clima ad alta tensione. I protagonisti dell'ultimo scontro sono Gianmarco Onestini e la nipote del compianto Faber. Nelle scorse ore la produzione del GF ha chiesto ai finalisti di esprimere un parere sugli altri coinquilini. Le parole di ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini contro Francesca De André : "Bulletta!" : Stasera calerà il sipario sul Grande Fratello 16, con un'edizione condotta da Barbara d'Urso che per il secondo anno consecutivo ha trasformato il padre di tutti i reality show in una succursale di Pomeriggio Cinque.Una delle protagoniste di questa stagione è stata sicuramente Francesca De André: la nipote del cantautore Fabrizio ha dato nelle ultime ore in escandescenze in quanto Gianmarco Onestini, Fratello minore di Luca, aveva espresso ...

Luca Onestini ASSENTE A FINALE GRANDE FRATELLO/ "Non ci sarò! La De Andrè? Una bulla' : LUCA ONESTINI ASSENTE alla FINALE del GRANDE FRATELLO 2019: ecco perché il FRATELLO maggiore di Gianmarco non sarà in studio a fare il tifo per lui.

Luca Onestini furioso si scaglia contro la De André : “Bulletta di sto ca…” : Luca Onestini si scaglia contro Francesca De André: il fratello di Gianmarco furioso Luca Onestini non ci sta e perde le staffe contro Francesca De André. Qualche ora prima della finale del Grande Fratello, l’ex tronista di Uomini e Donne prende nuovamente le difese del fratello Gianmarco. Sono ormai diverse le volte in cui il […] L'articolo Luca Onestini furioso si scaglia contro la De André: “Bulletta di sto ca…” ...

Luca Onestini sullo sfogo di Francesca De Andrè : 'Bulletta - gli altri schiavi' : L'ennesima sfuriata di Francesca De Andrè al Grande Fratello 16 ha fatto storcere il naso a molti: la ragazza, infatti, si è scagliata verbalmente contro Gianmarco Onestini, minacciando di prendere una mazza da baseball e fare razzia. A rispondere allo sfogo della genovese sui social network, è stato il fratello del giovane: Luca, infatti, si è detto scioccato del fatto che nessuno osi contraddire la concorrente quando ha queste uscite ...

GF - Luca Onestini su IG : ‘Domani 10 giugno non sarò in puntata per volere di altri’ : Lunedì 10 giugno su Canale 5 verrà trasmessa la finale del Grande Fratello 16. La puntata sarà ricca di emozioni ed i concorrenti potranno contare sul sostegno dei loro cari presenti in studio. Nelle scorse ore Luca Onestini ha fatto un’importante comunicazione ai suoi follower. L’ex gieffino attraverso un post pubblicato su Instagram ha incitato i suoi fan a fare il tifo per il fratello Gianmarco. Nel messaggio ai suoi follower, Luca ha fatto ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini non invitato alla finale : "Per scelta di altri..." : I rapporti tra Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, e la produzione del reality show di Canale 5 si sono inaspriti e questa non è una novità.In queste settimane, infatti, in concomitanza con la partecipazione del Fratello Gianmarco al Grande Fratello 16, Luca Onestini si è mostrato spesso in disaccordo con alcune decisioni prese dalla produzione del Grande Fratello e ...

Grande Fratello - Luca Onestini sulla finale : 'Per scelta d'altri non sarò in studio' : Continua la "guerra" a distanza tra Luca Onestini e il Grande Fratello: a poche ore dalla finalissima, infatti, il ragazzo ha deciso di usare i social network per informare tutti del fatto che non sarà presente in studio. Nonostante gli autori pare non gradiscano la sua presenza nell'ultima puntata del reality, lo speaker radiofonico si è detto certo del fatto che suo Fratello Gianmarco avrà il sostegno della gente da casa, l'unica a poter ...