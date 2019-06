Juve | blitz di Paratici a Parigi | tra i suoi obiettivi ci sarebbero Rabiot e de Ligt

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Lantus, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, è ancora orfana del suo condottiero, ma ciò non impedisce a Fabiodi viaggiare in Europa a caccia delle migliori occasioni per puntellare la rosa, il cui punto nevralgico è la difesa, sguarnita numericamente e qualitativamente. Gli intrecci di mercato con il PSG Ieri il Chief Football Officier dellantus era aperché il Paris Saint Germain potrebbe offrirgli buone opportunità. Adrientra 18 giorni sarà libero di firmare con chi vorrà e Marquinhos potrebbe essere ceduto in nome di un colpo ad effetto. Il club di Al-Khelaifi al momento sarebbe in pole per accaparrarsi Matthijs de, il capitano dell'Ajax, da tempo nel mirino proprio dellantus. Il diciannovenne, in aprile sarebbe stato ad un passo dal dire si al Barcellona, ma poi il suo agente Mino Raiola gli avrebbe fatto cambiare idea puntando sul ...

AlfredoPedulla : #Juve-#Sarri: oggi incontri milanesi per chiudere. Domani possibile blitz (in Francia o altrove)per accordi definit… - MCriscitiello : #Juve-#Sarri: oggi incontri milanesi per chiudere. Domani possibile blitz per accordi definitivi. #Abramovic manter… - tuttosport : #Sarri alla #Juve: oggi l’ok del #Chelsea, poi blitz a #Torino ?? -