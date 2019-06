Gli smartphone 5G di LG a rischio per una controversia con Qualcomm

L’evoluzione più importante per Gli smartphone deve ancora arrivare : Il futuro dei più importanti operatori e produttori di telefoni e altri dispositivi, oltre che di molte altre aziende, dipenderà da cosa succederà con il 5g. Leggi

Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo smartphone rugged in arrivo a luGlio a 299 euro : Samsung ha annunciato il suo nuovo smartphone rugged Galaxy XCover 4s, arriverà in Italia a luglio al prezzo di 299,99 euro.

LineageOS 16 con Android 9 Pie sbarca suGli Xiaomi MI MIX 2 e Mi 6 e su altri smartphone : LineageOS è una delle ROM personalizzate più popolari in circolazione, oltre che una di quelle con più dispositivi ufficialmente supportati. Ecco le ultime novità

Quanto costano Gli smartphone 5G? Modelli Xiaomi e LG a rate con Vodafone : I primi smartphone 5G sono atterrati effettivamente in Italia. Dopo il lancio della prima rete nostrana ad alta velocità da parte di Vodafone, lo stesso operatore ha cominciato ad includere nel suo listino proprio i dispositivi che supportano la nuova tecnologia. Per il momento sono prenotabili online e nei negozi lo Xiaomi Mi MIX 3 5G e il LG V50 ThinQ 5G, mentre a fine mese sarà disponibile anche il Samsung Galaxy S10 5G. Quanto costano ...

Realme lancerà Gli smartphone 5G nel 2019 : Il CEO di Realme Madhav Sheth ha rivelato con un tweet che l'azienda sarà tra i primi marchi a presentare prodotti 5G a livello globale quest'anno, sottolineando la determinazione della società a portare il meglio della tecnologia in India il più presto possibile.

I Device Health Services di Google sono ora integrati in (quasi) tutti Gli smartphone Android : L'app Device Health Services è sempre meno esclusiva e raggiunge moltissimi modelli di smartphone Android con l'ultimo aggiornamento: ecco a cosa serve e cosa cambia per gli utenti.

Smartphone 100 euro : i miGliori da comprare : È veramente difficile decidere quale Smartphone 100 euro comprare, perché su questa fascia di prezzo la scelta è poca e spesso e volentieri offre terminali di bassa qualità, non affidabili e anche poco o per leggi di più...

Smartphone 200 euro : i miGliori da comprare : Quando si è in cerca di uno Smartphone che riesca ad offrire una buona esperienza utente e che allo stesso tempo sia economico, la categoria degli Smartphone a 200 euro può essere quella più adatta. leggi di più...

Facebook - WhatsApp e Instagram : vietate le preinstallazioni suGli smartphone Huawei non ancora prodotti : Dopo le ultime notizie positive relative a Huawei, l’annullamento delle restrizioni annunciate dall’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e il posticipo di 90 giorni dell’applicazione del decreto presidenziale, sembrava che le acque si stessero calmando. Invece Facebook ha annunciato che non consentirà più a Huawei di preinstallare sui suoi smartphone le app legate al social network, ossia Facebook, WhatsApp ...

Facebook - WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate neGli smartphone Huawei e HONOR : Facebook ha deciso di sospendere la preinstallazione delle proprie app sui nuovi smartphone Huawei, ma questo non impedirà agli utenti di installarle da soli.

Ecco Gli smartphone più potenti di maggio per Master Lu : OnePlus 7 Pro è in testa : OnePlus 7 Pro si piazza in testa alla classifica Master Lu degli smartphone più performanti di maggio, seguono ZTE Axon 10 Pro e OnePlus 7.

Always On Display per tutti Gli smartphone Xiaomi con OLED insieme al doppio orologio : Xiaomi porta la funzione Always On Display di Xiaomi Mi 9 su tutti i modelli con schermo OLED, aggiungendo il doppio orologio.

MiGlior smartphone giugno 2019 : offerte a rate e modelli più economici : Miglior smartphone giugno 2019: offerte a rate e modelli più economici Il Miglior smartphone di giugno 2019 per rapporto qualità prezzo? La risposta potrebbe essere multipla, e soprattutto soggettiva, visto che sarebbero da considerare vari fattori. Per questo motivo facciamo un po’ d’ordine e cominciamo a capire quali sono i modelli proposti dalle principali compagnie telefoniche, magari in abbinamento con una buona offerta. Poi andremo a ...

MiGlior smartphone per fotocamera | Giugno 2019 : Quali sono gli i Migliori smartphone per fotocamera sul mercato? Molto spesso ci fate questa domanda nei commenti delle varie recensioni e articoli. Ammettiamo che, ora come ora, non sia molto facile districarsi nella giungla di smartphone disponibili in commercio ed è per questo che abbiamo deciso di realizzare questa classifica che aggiorneremo mensilmente dedicata ai Migliori