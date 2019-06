E3 2019 | Per fortuna che c' è Nintendo - editoriale

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In un E3che per ritmi e annunci è figlio dell'avvicinamento a una nuova generazione di console,ha dimostrato che Switch, invece, percorre su un binario totalmente diverso. Il suo Direct, appena 45 minuti, è stato denso di giochi che arriveranno in esclusiva per Switch. Che a meno di due anni e mezzo dal debutto ha ancora un ciclo vitale vispo e attivo, mentre Sony e Microsoft stanno dimostrando di essere già con il pensiero a PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Con annunci ritmati e proposte che arriveranno solo su Switch. Una su tutte: un sequel per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi anni.Una notizia che, a conti fatti, non dovrebbe sorprendere, sebbene rappresenti una bella ventata di aria fresca in un E3 altrimenti molto prevedibile. Ma prima chedesse tale conferma, la casa giapponese aveva praticamente ...

lauraboldrini : Le indagini chiariranno quello che è accaduto ad #Ivrea Per ora, ad essere evidenti, sono l’irresponsabilità e la… - matteosalvinimi : In uno Stato degli Usa hanno approvato la castrazione chimica per chi violenta i minori di 13 anni. Un modo per pr… - UNHCRItalia : “Tutti noi possiamo fare qualcosa per ridare speranza a chi è stato costretto a fuggire'. Le parole di… -