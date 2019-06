Come fare amicizia con un coniglio

ideegreen

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Tanto teneri e simpatici, questi animali, ma non è così banale costruire con loro una relazione pacifica di fiducia. Non tutti sannocon un, con il proprio, ma se dividiamo con lui lo spazio, lo sfamiamo e lo puliamo, è bene che possiamo coccolarlo e godere della sua stima. Si parla spesso del rapporto tra gatto e padrone, o tra cane e padrone, mentre la relazione tra persone e conigli è più trascurata anche se non è affatto meno importante. Non è immediato comprendere per chi non ha mai avuto unin casa,con questo nuovo coinquilino che a tratti è impaurito, altre invece troppo vivace. Si rischia didei gesti che vengono mal interpretati dall’animale, meglio avere una guida di riferimento. Eccola! (altro…)con unIdee Green.

matteosalvinimi : #Salvini: è il momento storico propizio per una riforma della Giustizia, da fare con magistratura e avvocatura, non… - reportrai3 : I portali di prenotazione alberghiera alimenterebbero grandi ricchezze esentasse. Come fare a rompere questo sistem… - MFantinati : I Paesi meno corrotti sono quelli con una burocrazia digitale all'avanguardia. E noi, come possiamo fare per miglio… -