Trovato con 2 kg di marijuana nello zainetto | 20enne in manette

A 19 anni Trovato con marijuana e cocaina - arrestato al Capo : Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato all’interno del quartiere “Capo” di Palermo per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri, dopo avere notato il giovane effettuare dei movimenti sospetti ed entrare all’interno di in un’abitazione, verosimilmente abbandonata ed ubicata in via Pietro Fudduni, lo hanno fermato ed identificato. A seguito, poi, della perquisizioni personale e domiciliare sono state rinvenute 2 buste in cellophane ...

Fonseca vicinissimo alla Roma. Trovato accordo con lo Shakthar Donetsk : Sarebbe ormai alla definizione dei dettagli l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Lo scrive Gianluca Di Marzio. Il nuovo allenatore potrebbe arrivare lunedì. Si è ormai vicinissimi alla conclusione della trattativa. Il club giallorosso ha Trovato l’accordo con lo Shakthar Donetsk per il pagamento della clausola prevista. Inizialmente per l’allenatore portoghese erano stati chiesti 5 milioni, ma si dovrebbe ...

Genova - 28enne punta coltello contro agente : Trovato con armi in casa : Federico Garau Dopo avere accusato il poliziotto, che si trovava in compagnia della madre, di stargli bloccando il passaggio, il giovane ha parcheggiato la propria moto per dirigersi verso i due, brandendo un coltello. Nella casa della compagna, suo domicilio, sono stati trovati altri coltelli, una balestra ed alcuni proiettili È finito nei guai un 28enne di Genova, accusato di avere pesantemente minacciato un agente della polizia ...

Trovato con 8 panetti di hashish in automobile : arrestato : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, durante un normale posto di controllo in piazza dei Quiriti, hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo di circa 40 anni. Mentre gli agenti stavano controllando i documenti del conducente e del veicolo, hanno ‘fiutato’ subito che qualcosa non andava. L’odore che proveniva dall’abitacolo della berlina che avevano davanti e la ...

Roland Garros 2019 : battendo un riTrovato Stan Wawrinka Roger Federer si regala l’ennesimo capitolo della sua rivalità con Rafael Nadal : Non ha certamente avuto l’intensità e le emozioni del match degli ottavi di finale tra Stefanos Tsitsipas e Stan Wawrinka ma il derby tutto svizzero dei quarti di finale dei Roland Garros 2019 tra Roger Federer e lo stesso Wawrinka non ha fatto mancare lo spettacolo agli spettatori del campo Suzanne Lenglen. Per la 23esima volta su 26 incontri è stato Federer a battere il connazionale, per la quinta su otto sulla terra battuta e per la terza su ...

Fiorentina - inizia l’era americana : Trovato l’accordo con Commisso per 170 milioni. Con i Della Valle un amore mai sbocciato : inizia l’era Della Fiorentina a stelle e strisce. Dopo l’arrivo a Milano, lunedì sera, del miliardario italo-americano Rocco Commisso e l’incontro avvenuto nella mattinata di martedì nell’ufficio milanese dei fratelli Della Valle, secondo le ultime indiscrezioni sono arrivate le firme delle due parti sul passaggio di proprietà. Manca solo l’ufficialità che avrà bisogno dei tempi tecnici di rito e potrebbe arrivare ...

Sblocca cantieri - Salvini piega Di Maio e Conte : Trovato l'accordo - sospeso codice appalti. Comanda la Lega : Alla fine vince Matteo Salvini. trovato l'accordo sul Dl Sblocca cantieri che aveva fatto interrompere bruscamente il CdM di lunedì sera. Decisiva la convergenza del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 1.7 al decreto legge avanzato dalla Lega, quello che prevede una sospensione di 2 anni del codice

Incendio Notre-Dame - Trovato piombo nel sangue di un bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte : Nel sangue di un bambino residente nel quartiere parigino di Notre-Dame sono state trovate tracce di piombo superiori al limite di sicurezza. Per questo, dopo l’Incendio divampato nella cattedrale, il 15 aprile scorso, le autorità sanitarie di Parigi hanno invitato tutte le famiglie con bambini di età inferiore a sette anni e le donne incinte che vivono nel quartiere a “recarsi dal proprio medico curante” per un analisi del ...

SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l'Atalanta. E Rodrigo del Valencia… Valzer di punte per l' attacco azzurro. Gianluca Di Marzio annuncia grosse novità per ciò che concerne il calciomercato del Napoli. Se il Valencia chiede troppo per il giovane attaccante Rodrigo ecco che il club partenopeo si lancia sull' ex ...

Sub muore dopo un’immersione all’isola d’Elba : Trovato in acqua e issato con un elicottero : Un sub originario di Bologna e’ morto oggi, forse a causa di un malore in seguito a un’immersione, all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove era stato trasportato con l’elisoccorso da Marina di Campo (Livorno), sull’Isola d’Elba. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato trovato in acqua e issato sull’elicottero del 118 con un verricello. L'articolo Sub muore dopo un’immersione ...

Delfino Trovato morto con un tubo della doccia di 60 centimetri incastrato nell’esofago : I veterinari del Fish and Wildlife Research Institute hanno estratto un lungo tubo della doccia di plastica dall'esofago e dallo stomaco di un giovane Delfino, trovato morto su una spiaggia della Florida. Non è ancora sicuro se l'oggetto sia la causa della morte, ma è ritenuto molto probabile. La plastica è una delle principali minacce per i cetacei odontoceti.

Finisce con l’auto contro un albero a pochi passi da casa! Trovato morto dopo ore : Un uomo di 48 anni è stato Trovato morto giovedì mattina dopo essere finito fuori strada con la sua auto che è andata a impattare violentemente contro un albero. L'incidente mortale è avvenuto in una zona di campagna in prossimità di un agriturismo a Buti, nella provincia di Pisa. Roberto Colonnata, l’uomo che ha perso la vita, abitava a poca distanza dal luogo dello schianto. Ma lo hanno Trovato solo molte ore dopo l’incidente. Come ...

Palermo - entusiasmo riTrovato in conferenza stampa : “Investiremo almeno 30 milioni - l’obiettivo è la Serie A! : entusiasmo ritrovato. Dopo la paura, il Palermo torna a sorridere: niente Serie C, si ripartirà dalla Serie B con la linfa nuova proveniente dalla proprietà. Proprietà che ha parlato al pubblico oggi, il giorno dopo la sentenza, in conferenza stampa. SALVATORE TUTTOLOMONDO (DIRETTORE FINANZIARIO ARKUS NETWORK) – “L’incontro di oggi è lieto, siamo reduci da un impegno gravoso del nostro pool di legali Trinchera, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani avrebbe Trovato l'amore con Mario : Stando alle Anticipazioni di Uomini e Donne, anche nella puntata che andrà in onda lunedì pomeriggio 27 maggio tutto si concentrerà su Gemma Galgani. Ormai la dama del parterre, che fa parte del trono over da più di sette anni è diventata la protagonista indiscussa del format. Grazie alle sue avventure amorose, la direttrice di teatro ogni settimana è al centro della scena, occupando gran parte della registrazione. La donna nelle ultime ...