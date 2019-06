Scuola | Fico | ' professoressa Dell' Aria simbolo libertà espressione'

Scuola : Fico - per fortuna tanti docenti come insegnante Palermo : Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Gentile professoressa Dell’Aria, le scrivo per ringraziarla. Voglio dirle grazie per come è riuscita a fare il suo lavoro, permettendo ai suoi studenti di avere la libertà di elaborare, ragionare e riflettere. Di avere libertà di esprimersi". Lo scrive il presidente dell