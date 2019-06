La corrente di Davigo dopo la crisi dell' Anm | Noi nella prossima giunta? Difficile

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) “In questo momento così drammatico per la magistratura italiana ci vuole un’Anm coraggiosa, capace di prendere decisioni storiche. Come riunirsi attorno a un tavolo e mettere fine all’esperienzae correnti per come sono diventate: hanno avuto un ruolo di promozione culturale molto importante, ma adesso sono uno strumento di gestione del potere interno alla magistratura. O ritornano all’originaria funzione di luoghi di dibattito, altrimenti è meglio che la loro storia finisca oggi”. In un’intervista all’Ansa Michele Consiglio, coordinatore generale di Autonomia e Indipendenza, spiega la linea sulla’Anma magistratura che ha tra i suoi fondatori Piercamillo.Autonomia e Indipendenza ha firmato la mozione di sfiducia per la’Anm guidata da Pasquale Grasso,che ...

