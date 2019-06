La Cenerentola di Rossini “caricata a molla” di Emma Dante | una fiaba crudele in una casa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Unadi prevaricazione e inganno, ambientata in uno scenario zuccheroso da cartone animato: ladi, in scena al Teatro dell’Opera di Roma fino al 13 giugno, porta l’opera di Gioachinoin una corte di pupazzi e marionette caricate a molla (le foto in pagina sono di Yasuko Kageyama, Teatro dell’Opera di Roma). La direzione dell’orchestra è la più adatta perché segue la bacchetta di Stefano Montanari, direttore barock, visti la sua grande esperienza nella musica barocca e il suo animo rock. Gioachinoscrisse l’opera nel 1817, in tre settimane: si ispirò alladi Charles Perrault, ma trasformò la matrigna in un patrigno borioso e scialacquatore, Don Magnifico, che spoglia la figliastra di tutti i suoi beni per esaudire i capricci delle figlie. Il teatro diè pieno di famiglie disfunzionali: anche la sua ...

