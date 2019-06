Grande Fratello | Luca Onestini contro il programma anche durante la finale

Ascolti Tv Lunedì 10 giugno - la finale del Grande Fratello su Canale 5 (22.2%) : Ascolti Tv Lunedì 10 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Grande Fratello – Canale 5 – 3.3 milioni e 22.2% (la finale dello scorso anno è stata vista da 3.8 milioni e 23.6% di share)Con il cuore nel nome di Francesco – Rai 1 – milioni e %Report – Rai 3 – milioni e %Piacere sono un po’ incinta – Rai 2 – milioni e %Spagna – Svezia qual. europeo 2020 – Italia ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso e la finale in autoreggenti e minigonna. Sopra? Sorpresa clamorosa : Grosse sorprese per la finale del Grande Fratello. Una scoppiettante Barbara D'Urso si è divertita a ricreare con i suoi opinionisti (Cristiano Malgioglio in prima linea) e i concorrenti del reality i grandi classici del pop anni Ottanta. Il 2019 è stato senza ombra di dubbio l'anno di Freddie Mercu

Grande Fratello - vince Martina Nasoni : è lei la “ragazza con il cuore di latta” di Irama : È Martina Nasoni la vincitrice del Grande Fratello 2019, la “ragazza con il cuore di latta” che ha ispirato l’omonima canzone portata a Sanremo da Irama. Originaria di Terni, lunghi capelli castani e sguardo dolce, la modella 21enne era tra i favoriti per la vittoria e ora si è aggiudicata il montepremi da 100mila euro in palio. Secondo classificato invece Enrico Contarin. ...

Grande Fratello : 'La ragazza con il cuore di latta' vince il reality show : Può essere definita una puntata finale al cardiopalma quella del GF16 andata in onda ieri sera, 10 giugno, su Canale 5. L'appuntamento conclusivo con il reality show condotto da Barbara d'Urso ha visto trionfare al televoto Martina Nasoni. Quest'ultima - che verrà ricordata soprattutto per il suo rapporto turbolento maturato nella casa con il coinquilino Daniele Dal Moro - è affetta da cardiomiopatia ipertrofica, una malattia congenita ereditata ...

Chi ha vinto il Grande Fratello 2019? Martina Nasoni - è "la ragazza dal cuore di latta" di Irama : È stata la ternana Martina Nasoni, 21 anni, la ‘ragazza dal cuore di latta’, ad aggiudicarsi la 16esima edizione del Grande Fratello, il popolare reality di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso.Il risultato è stato decretato durante la finale di ieri sera, dopo che la giovane si è imposta all’ultimo televoto su Enrico Contarin, conquistando così il premio da 100 mila euro.Diplomata al liceo ...

Grande Fratello - la D'Urso sgancia la bomba in diretta in finale : "Nonostante su Raiuno...". Orgoglio Mediaset : C'è spazio anche per le polemiche nella finale del Grande Fratello. Al termine di una edizione tribolata, Barbara D'Urso decide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, anche contro la concorrenza. "Voi lo sapete che quest'annata non è stata molto fortunata per i reality - ha spiegato Carmelita

Grande Fratello 16 - la finale : Barbara D’Urso diventa Freddie Mercury nella sigla (VIDEO) : Grande Fratello 16, il video della sigla della finale con Barbara D’Urso nei panni di Freddie Mercury e le Spice Girls. Con la partecipazione di Mark Caltagirone (VIDEO).Ieri è andata in onda la tanto attesa finale del Grande Fratello (qui gli ascolti), condotto da Barbara D’Urso. Il reality chiude la sua stagione dopo un buon successo d’ascolti per Canale 5, un programma che ha uno zoccolo duro di pubblico che segue sempre ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè contro Taylor Mega : "Le tue mutande..." : Durante la finale del Grande Fratello 2019 epico scontro tra Francesca De Andrè e Taylor Mega. Le due si sono confrontate in un ultimo faccia a faccia. "Sei famosa perché cambi gli uomini come cambi le mutande", ha detto finemente Francesca a Taylor. "Ma tu sei venuta al Grande Fratello per farti o

Grande Fratello - resoconto finale : la Nasoni conquista il titolo ma il web critica ancora : Martina Nasoni è la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ha chiuso definitivamente i battenti ieri 10 giugno. Con una serie di sorprese, in primis l'entrata nella Casa di Bobby Solo insieme alla figlia Veronica Satti, si sono spente le luci del controverso reality show, che comunque è riuscito a macinare ottimi ascolti nonostante le non rosee aspettative. Uno dopo l'altro i concorrenti sono stati eliminati, fino ad ...

Grande Fratello 2019 - la finale : Vince Martina Nasoni - Enrico Contarin secondo Gianmarco - Gennaro - Daniele - Francesca e Erica eliminati : E' stata la rivincita delle persone normali, il cuore vero del Grande Fratello 2019 . In una sedicesima edizione "De Andrè centrica" a Vincere è...